العراق يصدر أكثر من 111 مليون برميل نفط في آب

كشفت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد عن حصيلة الصادرات والإيرادات المتحققة في شهر آب أغسطس الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية ‹سومو›.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان : «بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (111) مليون (706) ألف و(151) برميلاً، بايرادات بلغت أكثر من (6) مليارات و(341) مليونا و(553 ) ألف دولار».

وذكر أن «مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (107) مليونا و(520) ألف و(44) برميلاً، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة (3) مليون و(253) ألف و(665) برميلاً، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة (928) ألفاً و(963) برميلاً، أما الكميات المصدرة إلى الاردن فبلغت (3) آلاف و(479) برميلاً» .

وأوضح أن «المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ (3) ملايين و(603) ألف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة (3) ملايين و(468) ألف برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي (105) ألف برميل، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة (30) ألف برميل والمعدل اليومي المصدر إلى الأردن بلغ (0.112) برميل».

وأشار جهاد إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ (56.770) دولاراً.