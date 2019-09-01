العراق يقر بتهريب البيض والدجاج لأراضيه ويشدد من اجراءاته لمنع استيرادهما

أكدت وزارة الزراعة يوم السبت على ضرورة تشديد اجراءات منع استيراد البيض والدواجن ومن جميع المنافذ الحدودية.

جاء ذلك في تصريح للناطق الرسمي للوزارة حميد النايف والذي أكد فيه بأنه مازالت شحنات من بيض المائدة تدخل الاسواق المحلية ومن منافذ عدة ،عاداً ما يدخل من بيض مستورد ومنتجات زراعية ممنوعة من الاستيراد تهريباً و سياسة اغراق متعمدة من أجل تقويض العمليات الانتاجية المتصاعدة من بيض المائدة ولحم الدجاج.

واوضح ان عمليات انتاج بيض المائدة ولحم الدجاج تضاعفت بعد قرار منع الاستيراد من خلال معطيات واقعية حيث بلغت انتاج ثمانية ملايين دجاج بياض بعد المنع في حين كانت قبل المنع اربعة ملايين دجاج بياض.

وبين النايف بأن الأشهر القادمة ستصل مديات الانتاج الى سد الحاجة المحلية وخاصة بعد ادخال وجبات جديدة من بيض التفقيس بغية انتاج دجاج بياض ولحم، فضلاً عن تشغيل الالاف من الأيدي العاملة وفي مختلف الاختصاصات.

ورجح بأن أنتاج البيض ولحم الدجاج سيزداد بوتيرة متصاعدة نتيجة الدعم الذي تقدمه الوزارة لمنتجي الدواجن ،فضلاً عن الاستمرار بدعم المنتج المحلي من خلال تشديد اجراءات منع الاستيراد ،داعياً الجهات الأمنية والمنافذ الحدودية والجمارك كافة الى تنفيذ القرارات ذات العلاقة بمنع استيراد المنتجات الزراعية الموفرة محلياً.

واهاب النايف بالجهات الرقابية بضرورة تشكيل لجان مشتركة لمتابعة شحنات البيض التي تدخل تهريباً الى الاسواق المحلية والساحات العامة وحجزها وتطبيق القوانين ذات العلاقة وردع المخالفين لإجراءات منع الاستيراد.

واوضح ان الوزارة ستواصل حماية المنتج المحلي وحسب الروزنامة الزراعية ، مبيناً بأن لدى الوزارة خطط واعدة لدعم القطاع الزراعي ومنها قطاع الدواجن من خلال تقديم الأعلاف واللقاحات البيطرية وبأسعار مدعومة و مناسبة ستبان نتائجها في قادم الأشهر ، مؤكداً بأن الوزارة ماضية في دعم هذا القطاع بغية الوصول الى سد الحاجة المحلية وتأمين مرتكزات الأمن الغذائي للمواطنين.