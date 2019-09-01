القرآن محاولة لقراءة مغايرة 7

ضياء الشكرجي

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تكملة الآية 5 من الفاتحة

ولكن بعد أن يقر العبد بإلهية الله وبربوبيته وبكونه أرحم من أي رحيم، وكونه المحاسِب والمجازي يوم القيامة بالعدل والرحمة، وكونه المالِك لذلك اليوم، والقاضي، والمجازي، وأنه وحده المَلِك يومئذ، فكأنما يُقبِلُ الله على الماثل بين يديه، المصلي مخلصا العبودية له، فيأذن له بمخاطبته مباشرة بقول «إياك» وقول «اهدِ». أما لماذا التكلم بضمير الجمع (نحن)، وليس بضمير المفرد (أنا)، بينما يكون التكلم بلغة الـ(أنا) هو الأكثر ملاءمة، لأن الإيمان قضية وجدانية تنطلق من الذات، فلعل المعنى الإيجابي لهذا الخطاب هو أن المؤمن العبد المستعين المستهدي لا يتحرك من موقع الأنانية، بل من موقع حبه للآخر ما يحب لنفسه، ولذا يضم الآخرين إلى خطابه لله. ولكن يمكن فهمها أن الإسلام أباح للمتدين حق التدخل في شؤون الآخر، عبر ما يسمى بفريضة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، وحق التكلم باسم الجماعة، فإن المعنى غير الإيجابي الآخر ربما يكون في كون الإسلام قد ذوب فردانية الفرد في بوتقة الجماعة (الأمة)، وهذا شأن الأيديولوجيات الشمولية التي تلغي الـ(أنا) لحساب الـ(نحن). وإن كان الإسلام إنصافا جعل كل إنسان مسؤولا عن عمله هو، بقول «لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِّزرَ أُخرى». ولعله كان الأنسب أن يقرر الإنسان العابد عبوديته لله بالضمير المفرد «أنا»، فيقول «إياك أعبد»، وعندما يتحول للدعاء يدعو لنفسه وللآخرين بقول «اِهدِنا». ولكن دعونا نواصل سياحتنا بتجرد وموضوعية وقلق بحثي، تطلعا إلى الحقيقة، ولو إن الحقائق في عالم الإنسان تبقى على الأعم الأغلب حقائق نسبية. ونلاحظ أن استخدام صيغة الحصر بتقديم المفعول على الفاعل باستخدام ضمير المفعول المنفصل «إياك»، قد ورد في حصر العبودية لله، ولكن أيضا في حصر الاستعانة به. فنقول، وليس على ضوء عقيدة الإيمان اللاديني، بل على ضوء عقيدة الإسلام نفسها، ومن قبيل التمسك بالموضوعية والإنصاف، يمكن اعتبار الحصر الأول حقيقيا، والحصر الثاني مجازيا، لاسيما إن الحصر المجازي قد استخدمه محمد في القرآن والحديث في مواقع متعددة. أقصد بكون حصر عبودية الإنسان بالله جاء بالمعنى الحقيقي، أي أن العبودية لغيره منهي عنها كليا، وإن كانت بعض فرق الإسلام قد تعاملت مع توحيد العبودية بالمعنى المجازي أيضا، فعبدوا من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون غير الله، متوهمين أنها عبودية في طول العبودية لله. أما الاستعانة ولكون الإسلام نفسه يؤكد على وجوب تسبيب الأسباب، وتوفير مستلزمات تحقيق الأهداف من قبل المؤمن المستعين والمتوكل، فإن الاستعانة بغير الله جائزة، بل ضرورية للحياة، ولكنها بالنسبة للمؤمن استعانة في طول الاستعانة بالله وتابعة لها وغير مستقلة. وفي الوقت الذي تعبر فيه عبارة «إِيّاكَ نَعبُدُ» عن إخلاص العبودية لله، نجد من حيث التطبيق هو لون من الشرك، لأن العبادة تعني فيما تعني الطاعة، وحيث إن المؤمن بالإسلام إنما يطيع نبيه ليس فيما فيه طاعة لله، بل حتى فيما لا طاعة فيه لله، فهو يأتمر بما جاء به محمد، فيطيعه في أوامره في بعض ما لم يأمر به الله، وينتهي عن بعض ما لم ينه الله عنه، ويعمل بمباحات الإسلام في بعض ما لم يُحِلَّه الله له. علاوة على أن الكثير من المتدينين يجعلون أنفسهم شركاء لله، من حيث أنهم يصدرون على الناس أحكامهم الأخروية فيوزعون الناس بين أهل جنة وأهل نار، ويتصرفون بطريقة في الحوار، كأنهم يملكون الحقيقة المطلقة النهائية، وهي مما لا يملكها فيما يتعلق بعالم الميتافيزيق إلا الله وحده، فيجعل المسلم أو أي مؤمن متعصب نفسه شريكا لله في مجال امتلاك الحقيقة المطلقة النهائية.