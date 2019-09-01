اندلاع نزاع عشائري في البصرة والقوات الامنية تنفذ عمليات انزال جوي

اندلع نزاع عشائري مساء يوم السبت في وسط مدينة البصرة الغنية بالنفط اقصى جنوب العراق.

وابلغ مصدر محلي مطلع ان نزاعا عشائريا استخدمت فيه اسلحة رشاشة اندلع مساء اليوم في منطقة الحيانية بمدينة البصرة، من دون مزيد من التفاصيل.

الى ذلك اعلنت قيادة عمليات البصرة انها باشرت بتنفيذ عمليات إنزال جوي بحثا عن مطلوبين للقضاء وفق مذكرات إلقاء القبض في مناطق شمال المحافظة

وقال قائد العمليات الفريق الركن قاسم جاسم نزال في بيان اليوم، انه “قطعنا على أنفسنا واعطينا العهود لأبناء محافظة البصرة في مطاردة المطلوبين للقضاء والخارجين عن القانون والمتسببين في النزاعات العشائرية وتجارة السلاح المخدرات والعابثين بأمن البصرة”.

واضاف ان “القوات الأمنية متمثلة بفرقة الرد السريع والجيش العراقي قامت بعمليات نوعية تمكنت من خلالها اعتقال مجموعة من المطلوبين للقضاء وضبط اسلحة متنوعة في مناطق متفرقة ضمن قاطع المسؤولية”.

وتابع قائد العمليات بالقول ان “عمليات الإنزال الجوي في مطاردة المطلوبين مستمرة وفي مناطق متفرقة حسب المعلومات الاستخبارية وستكون نهجا ثابت للقوات الامنية خصوصا في المناطق الوعرة والبعيدة التي يصعب الوصول إليها والقيادة جادة في هذا الجانب”.