بالفيديو… ديك فرنسي مزعج في قفص الاتهام!

موريس هو أسم ديكًا يبدو مسالمًا ويعيش في فناء خلفي بمدينة سان بيير دورلون غرب فرنسا، ولكن وفقًا لجيران مالك هذا الديك، فهذا الديك هو سبب تعاستهم، فالجيران لا يستطيعون النوم بسبب صياحه باكرًا كل صباح.

وأوضح التقرير المصور الذي بثته قناة الغد أن جيران مالك الديك موريس، رفعو جميعًا عدة دعاوى قضائية ضده بسبب صياحه ويؤكدون أن صياحه يوقظهم من النوم يوميًا في الـ5 صباحًا.

وأضاف التقرير أن هؤلاء الجيران يأتون من المدينة ليقضوا إجازتهم الأسبوعية فى القرية ، ولكنهم لم يفهموا العادات الريفية أو حتى يتعودوا عليها فصياح الديك موريس هو جزء من الحياة الريفية التي لا يتعايش معها سكان المدينة.

وأشار التقرير إلى أن سكان الريف عند انتقالهم إلى المدينة لا يطلبون تغييراً من سكانها بل يعيشون معها كما هي، مضيفًا أن سكان القرية المحليون أظهروا تعاطفهم ودعمهم للديك فى قضيته وذلك بطباعة وببيع قمصان تي شيرت عليها صورته.وينتظر أن تصدر محكمة روشفورت غرب فرنسا حكمًا نهائيًا فى القضية يوم غد الثاني من سبتمبر الجاري