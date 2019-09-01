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بمشاركة أكثر من 160 شركة .. اربيل على موعد مع اقامة معرضين دوليين

من المقرر ان تشهد مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان الاسبوع المقبل اقامة معرضين دوليين.

وقال منظم المعارض في اربيل محمد شريف في مؤتمر صحفي عقده اليوم، انه من المقرر اقامة معرضين دوليين على ارض معرض اربيل الدولي في متنزه “سامي عبد الرحمان” الاسبوع المقبل وبمشاركة 164.

واوضح ان المعرضين الدوليين احدهما تحت عنوان (مؤتمر اربيل الدولي السابع للبلاستيك والبتروكيمياويات، واعادة تدوير الورق والطباعة)، والثاني تحت عنوان (مؤتمر اربيل الدولي للألبسة والخياطة والكماليات والجلود والاحذية).

وتابع شريف بالقول ان المعرضين سينطلقان في تاريخ 4 من شهر ايلول ويستمران حتى يوم 7 من الشهر ذاته، منوها الى ان البلدان التي ستشترك هي كل من تركيا والعراق وايران والكويت والصين ومصر والامارات.

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