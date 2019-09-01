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تعزيزات أمريكية ضخمة تدخل غربي كوردستان

دخلت مساء اليوم السبت، تعزيزات أمريكية ضخمة إلى غربي كوردستان (كوردستان سوريا) قادمة من معبر  بيشخابور (سيمالكا) بين إقليم كوردستان وغربي كوردستان.

وأكدت مصادر من مدينة قامشلو بغربي كوردستان، مساء اليوم، أن قافلة تعزيزات أمريكية مؤلفة من 100 شاحنة، دخلت من معبر بيشخابور.وأكدت أن الشاحنات تحمل تعزيزات عسكرية ولوجستية لقوات سوريا الديمقراطية (تشكل الوحدات الكوردية نواتها.وكثفت الولايات المتحدة مؤخراً من إرسال التعزيزات إلى قواعدها المنتشرة في شمالي سوريا، بالتزامن مع تطورات مشروع إنشاء المنطقة الآمنة المزمعة شمالي البلاد، والتهديدات التركية المستمرة بتفيذ عمل عسكري أحادي ضد الوحدات الكوردية.

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