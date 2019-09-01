تغييرات جذرية بمناصب تشمل رئيس حكومة محلية بمحافظة في اقليم كوردستان

من المقرر تنفيذ مشروع اجراء التغييرات في الحكومات المحلية في اقليم كوردستان، وضمن هذا الاطار سيتم تغيير محافظ دهوك ومعظم المديرين ورؤساء الوحدات الادارية في حدود المحافظة، فيما اعلن مسؤول في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ان العديد من مسؤولي المحافظة تولوا مسؤولياهم منذ فترة طويلة وجاء الوقت الذي يتم فيها تغييرهم.

وقال رئيس مجلس محافظة دهوك فهيم عبدالله في تصريح صحفي، ان من المقرر اجراء التغييرات في ادارة محافظة دهوك، لان ذلك يقع من ضمن خطط الكابينة التاسعة لحكومة الاقليم، مستدركا ان توقيت التنفيذ لم يتم تحديده لحد الان وهو لا يشمل المحافظ فقط بل جميع مفاصل الحكومة.

من جهته اكد القيادي في الفرع الاول للحزب الديمقراطي الكور دستاني خالد احمد انه بسبب الوضع الذي نشأ بعد حرب “داعش” في الاقليم، تأخرت بعض التغييرات المقررة عن مواعيدها، مبينا ان بعض التغييرات كان ينبغي اجراؤها منذ زمن وان تسير العملية بشكل طبيعي.

فيما اشار فيهم عبدالله الى ان اي تغيير سينفذ سيتم ضمن الخطط الخاصة ووفقا للقانون وصلاحيات مجلس المحافظة، موضحا ان الاسماء ترفع الى المجلس وسيتم انتخاب المديرين والمسؤولين عن الوحدات الادارية من قبل المجلس.

وعبر خالد احمد عن الامل ان تتم التغيير ات في قابل الايام في جميع اجهزة الحكومة وان يتولى المسؤولية اناس ذوي خبرة وضليعين ومخلصين، لافتا الى ان التغيير يجب الا يكون من اجل تغيير الاشخاص فقط؛ بل بالعكس يجب ان يكون التغيير وفق خطط مسبقة من اجل خدمة المواطنين والبرامج.

وتابع ان التغيير من المقرر ان يشمل محافظ دهوك ومعظم المسؤولين والمديرين في المحافظة، مبينا ان من الضروري تقديم وجوه جديدة لهذه المناصب.