تقديم تقرير برلماني مفصل عن اجراءات رافقت مداهمة واعتقال بصالات الروليت في بغداد

اعلن المكتب الإعلامي للنائب كاظم الشمري يوم السبت عن الاخير سيرفع تقريرا مفصلا الى البرلمان حول اجراءات رافقت عملية مداهمة واعتقال في صالات الروليت في العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الاعلامي في بيان اليوم، أنه :” بعد الاطلاع على مقاطع صوتية متداولة في شبكات التواصل الاجتماعي تتضمن استغاثة من قبل احد الموقوفين في قضية صالات القمار (الروليت) ، قام السادة النواب كاظم الشمري وعالية نصيف وثابت العباسي بزيارة سجن البلديات ببغداد للاطلاع على اوضاع الموقوفين والتأكد من سلامة الاجراءات القانونية وسلامة مجريات التحقيق “.

وأضاف البيان انه ” تم التأكد خلال الزيارة من أن اجراءات المحكمة كانت سليمة وقانونية وتراعي الجوانب الانسانية وتتعامل بإنصاف مع الموقوفين، ولاحظنا ان المحكمة تعمل حتى في اوقات العطل أي خارج اوقات الدوام الرسمي نظرا لوجود عنصر أجنبي في القضية وللحيلولة دون الاستمرار في حجز هؤلاء الاشخاص خارج المدة المحددة “.

وتابع البيان “أما بخصوص الاجراءات الاخرى التي لا علاقة لها بالمحكمة والتي تتضمن عملية المداهمة والاعتقال فسيتم تقديم تقرير مفصل حولها الى لجنة النزاهة النيابية وعرضها بعد ذلك على مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب الذي يضمن تطبيق القانون ومدى سلامته”.

وأعلنت القوات الأمنية، مؤخرا اعتقال من وصفته بأكبر زعيم للمافيا في العراق المدعو حجي حمزة الشمري و25 شخصاً من مساعديه.

وأكدت مديرية أمن الحشد الشعبي في بيان لها، تسليم المطلوبين مع ما تمت مصادرته من مواد مخدرة وأموال إلى الأمن الوطني من أجل التحقيق معهم وعرضهم على القضاء.

يذكر أن العملية تمت بتوجيه من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الحشد الشعبي لملاحقة مافيا المخدرات وصالات القمار وبيع وشراء النساء.

وتكسب المافيا بقيادة حجي حمزة يومياً نحو مليون دولار من تجارة المخدرات والدعارة وصالات القمار التي انتشرت بشكل لافت مؤخراً خاصة في الفنادق الفخمة والنوادي الليلية.

ويعاني العراق من انتشار النوادي الليلية ومحلات بيع المشروبات الكحولية غير المرخصة في مناطق كثيرة من العاصمة بغداد، ولا تستطيع القوات الأمنية إغلاقها أو مداهمتها لأنها تعود إلى جهات متنفذة، بحسب تعبير من يدير تلك الأماكن المشبوهة، مما يولد خشية لدى رجال الأمن على حياتهم وحياة عوائلهم.

وداهمت قوة أمنية في وقت سابق، فندق فلسطين ميرديان في بغداد، واعتقلت ثلاثة أشخاص من أصحاب صالات القمار المتهمة بتهريب الأموال إلى خارج العراق بطرق غير مشروعة.