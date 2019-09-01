تنسيقية الكورد الفيليين تقيم نشاطاتها وتناقش برنامج عملها القادم

اهم ماورد في الاجتماع :

*الهيئة التنسيقية تعرب عن تفاؤلها ببرنامج حكومة كوردستان بالتقارب بين اربيل وبغداد.

*برقية الزعيم مسعود بارزاني الجوابية وإشادته بجهود الهيئة التنسيقية تحملنا مسؤولية مضافة لعملنا .

عقدت الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين مساء الجمعة 30 آب اجتماع اعتياديا في بغداد.

والذي تم خلاله مناقشة الاوضاع العامة في البلاد وبالاخص المشهد الكوردستاني واعرب الحضور عن تفائلهمً بالتقارب بين بغداد واربيل و البرنامج الجديد لحكومة اقليم كوردستان.

وفي جانب آخر تمت مناقشة النشاطات الاخيرة للهيئة وبالاخص اللقاء الموسع مع الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء الاتحادي و وزير المالية والذي حضره رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان الاستاذ فارس عيسى ونائب امين عام مجلس الوزراء د.فرهاد نعمة الله ونخبة من شخصيات الكورد الفيليين وكان لحضور اعضاء الهيئة التنسيقية فاعل ومميز من خلال المطالَب المدونة عن مناطق مندلي وبدرة وزرباطية اضافة لعدة كتب تضمنتها حقوق الكورد الفيليين التي بحاجة لتفعيلها من قبل السلطة التنفيذية وقيم اعضاء الهيئة تلك النشاطات وعدتها نتائج إيجابية مع التاكيد على استمرار التواصل مع الجهات السياسية كافة كذلك التواصل مع القوى الكوردستانية

وفي ختام الاجتماع قدمت عدة مقترحات ورؤى من قبل الحضور وتقرر العمل على تنفيذ تلك المقترحات التي تصب في مصلحة الكورد الفيليين والكورد عموما كهوية وطنية راسخة .

كما ابدت الهيئة التنسيقية عن شكرها لتعاون الحزب الديمقراطي الكوردستاني سواء القيادة في كوردستان والفرع الخامس ببغداد من خلال ممثلي البرلمان والحكومة ،كما أكد اعضاء الهيئة على مضمون برقية الشكر الجوابية التي بعثها الزعيم مسعود بارزاني للهيئة وتأكيده على جهود الهيئة التنسيقية وتواصل تقدمها من اجل الكورد الفيليين الذين هم جزء مهم من نضال الشعب الكوردي مما يحملنا مسؤولية مضافة لعملنا .

وفي ختام الاجتماع تمت قراءة ورقة عمل البرنامج القادم ووضع الأولويات في تنفيذها .