جريمة مروعة جنوب الموصل ..مسلحون مجهولون يقتلون 5 أفراد من عائلة واحدة

قتل 5 أفراد من عائلة واحدة ، اليوم السبت ، بعد اقتحام مسلحين مجهولين منزلهم جنوب الموصل (مركز محافظة نينوى) ، بحسب مصدر أمني في قيادة شرطة نينوى.

النقيب امير واثق قال، أن ” عددًا من المسلحين المجهولين ، اقتحموا منزلًا لعائلة في ناحية حمام العليل (جنوب الموصل ) فقتلوا رب الأسرة و4 من أبنائه“.

مضيفًا ، أن ” المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة بعد ارتكاب جريمتهم “، لافتاً الى ان ” قوات الأمن بدأت حملة تمشيط في المنطقة بحثًا عن الجناة“.

النقيب واثق اشار الى ان ”الشرطة فتحت تحقيقًا بالحادث، بينما تم تسليم الجثث للطب العدلي في الموصل“.

وعلى الرغم من ان اية جهة لم تتبن مسؤوليتها عن الحادث ، لكن احداث مماثلة حمل المسؤولون الأمنيون مسؤوليتها لتنظيم داعش .

وأعلن العراق أواخر 2017 “النصر النهائي” على تنظيم داعش وتحرير كامل الاراضي التي كان التنظيم يسيطر عليها ، لكن لا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد ويشن هجمات على اطراف المدن والمناطق التي كان يحتلها .