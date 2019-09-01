Posted on by

حکام قسم «وب سری» بمهرجان أفلام الأطفال الـ32 في اصفهان

Image preview

تم الاعلان عن أسماء حكام قسم «وب سري» لمهرجان أفلام الأطفال الدولي الثاني و الثلاثون بمدينة أصفهان.

وبحسب المكتب الاعلامي لمهرجان أفلام الأطفال و اليافعين الثاني و الثلاثون الدولي في ايران، کشف مدير المهرجان «عليرضا تابش» عن أسماء هيأت حكام قسم “وب سري”.

وأردف معلنا عن أسماء لجنة التحكيم المكونة من ثلاثة أعضاء و التي هي جزء من القسم الوطني للمهرجان، من ضمن: «أمين حق شناس» (مخرج و مدرّس أنميشن و وب سري)، «حديث لزرغلامي» ( كاتب، كاتب سيناريو بمجال الأنميشن و مونتير و وب سري)، «مُجده لواساني» ( ناشطة اعلامية و على الفضاء المجازي).

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close