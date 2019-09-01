حکام قسم «وب سری» بمهرجان أفلام الأطفال الـ32 في اصفهان

تم الاعلان عن أسماء حكام قسم «وب سري» لمهرجان أفلام الأطفال الدولي الثاني و الثلاثون بمدينة أصفهان.

وبحسب المكتب الاعلامي لمهرجان أفلام الأطفال و اليافعين الثاني و الثلاثون الدولي في ايران، کشف مدير المهرجان «عليرضا تابش» عن أسماء هيأت حكام قسم “وب سري”.

وأردف معلنا عن أسماء لجنة التحكيم المكونة من ثلاثة أعضاء و التي هي جزء من القسم الوطني للمهرجان، من ضمن: «أمين حق شناس» (مخرج و مدرّس أنميشن و وب سري)، «حديث لزرغلامي» ( كاتب، كاتب سيناريو بمجال الأنميشن و مونتير و وب سري)، «مُجده لواساني» ( ناشطة اعلامية و على الفضاء المجازي).