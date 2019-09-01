دعوة لحل العصائب والنجباء واحالة قادتها الى القضاء

دعا السياسي العراقي البارز مثال الالوسي، السبت، الحكومة العراقية، الى حل حركتي عصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي والنجباء، بزعامة اكرم الكعبي، بعد الاعلان الصريح لهما باستهداف المصالح الامريكية في العراق.

وقال الالوسي انه “يجب اخذ تهديدات عصائب أهل الحق والنجباء، باستهداف القوات الأمريكية او المصالح الأمريكية في العراق، على محمل الجد، فهذه المليشيات وغيرها قادرة على ايصال الاذى الكبيرة الى العراق والى ضيوف العراق وحلفاءه، فهم لا يهتمون بوجود الدولة العراقية، ويعتقدون بوجود الدولة الاسلامية الايرانية، والعراق ضمن حدود تلك الدولة”.

وشدد رئيس حزب الأمة العراقية انه “على الحكومة العراقية فوراً اتخاذ الاجراءات بحق هذه التهديدات، ويكون من خلال حل العصائب والنجباء واحالة قادة تلك المليشيات الى المدعي العام والجهات القضائية المختصة، فاتخاذ هكذا قرار يثبت ان هناك دولة عراقية قادرة على حماية نفسها وحماية مصالح شعبيها”.

يشار الى ان مجلس الامن الوطني عقد جلسته الاعتيادية الدورية يوم الاربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، حيث أكد المجلس على حق العراق باتخاذ الاجراءات اللازمة قانونيا ودبلوماسيا من خلال المؤسسات الاقليمية ومجلس الامن الدولي والأمم المتحدة دفاعا عن سيادته وأمنه ووحدة اراضيه وبكل الوسائل المشروعة .

من جانبه، أكد الجنرال كريستوفر غيكا، نائب قائد قوة المهام المشتركة لدى قوات التحالف، ان السلطات العراقية هم تمتلك زمام السيطرة على السماء العراقية.

وقال ان التحالف الدولي ليست لديه اية سيطرة على المجال الجوي العراقي.