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رئاسة إقليم كوردستان تهنئ مسلمي كوردستان والعراق والعالم برأس السنة الهجرية

هنّأت رئاسة إقليم كوردستان، اليوم السبت، مسلمي كوردستان والعراق والعالم برأس السنة الهجرية.

وقالت الرئاسة في بيان : «بمناسبة حلول الأول من محرم، رأس السنة الهجرية، نتقدم بتهانينا الحارة إلى كافة المسلمين في إقليم كوردستان والعراق والعالم»، مضيفة «نرجو أن تكون سنة خير وسعادة وأن يغمر السلام والأمان والاستقرار كل الإنسانية».

وأكدت الرئاسة، أن «إقليم كوردستان سيظل كما كان دائماً حاضنة التعايش والتسامح والوئام بالنسبة لجميع المكونات الدينية والقومية، وسيتمسك بالحفاظ على هذه الثقافة وكل القيم الإنسانية».

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