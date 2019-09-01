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روحاني لماكرون: إسرائيل ترتكب أخطاء بعدوانها على لبنان وسوريا والعراق

اجرى الرئيس الايراني حسن روحاني يوم السبت اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، بحسب ما اعلنته الرئاسة الايرانية.

وذكرت الرئاسة ان روحاني اكد لماكرون مواصلة تقليص الالتزامات بالاتفاق النووي ما لم تلتزم باقي الأطراف.

ونقلت الرئاسة عن روحاني قوله إن “هدف المفاوضات مع الاوربيين حفظ الاتفاق النووي وضمان أمن الملاحة بالخليج ومضيق هرمز”.

وتابع ان “وقف أشكال العقوبات كافة على إيران سيشكل أرضية لأي مفاوضات مقبلة”.

عن الوضع في المنطقة قال الرئيس الايراني إن “إسرائيل ترتكب أخطاء في الحسابات فيما يخص عدوانها على لبنان وسوريا والعراق”.

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