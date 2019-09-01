ريواز فائق تؤكد مسؤولية البرلمان عن توفير الأرضية التشريعية لتحقيق برنامج حكومة الإقليم

افتتح برلمان كوردستان اليوم الاحد برئاسة الدكتورة ريواز فائق رئيسة البرلمان هيمن هورامي نائب رئيس البرلمان ومنى نبي قهوجي سكرتيرة البرلمان، الفصل التشريعي الخريفي للسنة الاولى من الدورة البرلمانية الخامسة.

و قالت فائق اثناء الجلسة: نفتتح اليوم الفصل التشريعي الخريفي للسنة الاولى من الدورة البرلمانية الخامسة وقد منحنا الثقة للبرنامج الحكومي للحقيبة الوزارية التاسعة في الاقليم في 10/7/2019 وان منح الثقة للحكومة يميز هذا الفصل عن السابق، لانه التشريع والمراقبة والمتابعة والاعداد لقانون الموازنة في الاقليم تفرض واجبات كبيرة على البرلمان والبرلمانيين.

وأضافت فائق “وصل (34) مقترحا لمشاريع قوانين وقرارات الى الهئية الرئاسية ونحن منحنا تلك المشاريع المقدمة من اعضاء البرلمان اهتماما خاصا والزمنا انفسنا باحكام النظام الداخلي لبرلمان كوردستان في التعامل مع مشاريع القوانين والقرارات المقترحة”.

كما أشارت فائق الى “العمل المستمر للتعاون وبناء علاقات اقوى مع الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي للحصول على حقوقنا الدستورية والسياسية، كما وسيكون برلمان كوردستان دافعا لوحدة صف الاطراف السياسية والتعاون المستمر بينهم لحل مشاكل كركوك وجميع المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم ويشجعهم على الاستعداد لاجراء انتخابات مجالس المحافظات وحملة الاحصاء العام المقررة اجرائها من قبل الحكومة الاتحادية في العراق”.

وبيّنت فائق أن “البرلمان سياسيا اختار طريق الحوار لحل المشاكل العالقة بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الفيدرالية للخروج بحلول جذرية لجميع المشاكل”.

وعن تفعيل لجنة اعداد الدستور قالت فائق “بدأنا بزيارة الأطراف السياسية ونستمر بتلك الزيارات بهدف خلق الإجماع الوطني حول الدستور وتوفير الأرضية السياسية والوطنية له وان الدستور يضمن حقوق جميع الأطراف والمكونات في الإقليم وهو الذي يجمع نقاطنا الخلافية ويحمي حقوقنا”.

وحول التعاون بين البرلمان والحكومة قالت رئيسة البرلمان “قدمت الحقيبة الوزارية التاسعة لنا برنامجها يحتوي على ما بين (١٤ – ١٦) مشروعا من القوانين والقرارات، وان تنفيذ هذا البرنامج يحتاج الى الأرضية المناسبة”.