زيباري يكشف خفايا قبول واشنطن العبادي لرئاسة الوزراء بدلاً من المالكي

كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، خفايا موافقة الولايات المتحدة على تولي مرشح حزب الدعوة، حيدر العبادي، رئاسة وزراء العراق عام 2014 رغم ان نوري المالكي كان الحاصل على أعلى الاصوات في الانتخابات.

وقال زيباري في مقابلة متلفزة ان “الامريكان كانت لديهم مشكلة مع نوري المالكي، وكان يرون انه لا بد من تغييره”، مشيرا الى ان “رغبة واشنطن بتغيير المالكي سببها عدم تعامل الاخير في ادارة الاوضاع في البلاد بشكل جيد، فضلا عن امور اخرى منها موقفه من الربيع العربي والملف السوري”.

واشار زيباري الى ان “مجيء حيدر العبادي الى السلطة، كان بالصدفة، بسبب رغبة الامريكيين بالتغيير، رغم ان المالكي فاز بالانتخابات بأعلى الاصوات”.

وبشأن اجتياح تنظيم داعش لعدة مدن عراقية، أوضح ان “واشنطن وافقت على دعم العراق في محاربة دعش، بشرط تقديم طلب رسمي عاجل بذلك”.

ولفت الى ان “بعض القيادات العراقية لم تكن تتوقع موافقة امريكا على مساعدة العراق بالحرب ضد داعش”.