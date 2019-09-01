(شيعة لعراق) يريدون..(قائد).. بخصال من (صدام، وقاسم، وعلييف، والسادات، وزايد، وموسليني)

بسم الله الرحمن الرحيم

اي باحث ومتقصي للحقائق ودارس للعلوم الاجتماعية.. يدرك فورا اذا ما ذهب لوسط وجنوب، واستقصى.. باي بحث دراسي.. وجمع (ما يطرحه الناس باحاديثهم.. وما يؤملمهم .. وما يحتاجونه.. وما ينقصهم.. ودرس ايضا المظاهرات التي حصلت بوسط وجنوب.. ورفضهم لتدخلات المحيط العربي الاقليمي بشؤون العراق.. وردات فعلهم السلبية اليوم من خطب المرجعية ..وغضبهم من الهيمنة الايرانية.. وانزعاجهم من هيمنة ابناء واحفاد المراجع ذوي الاصول الاجنبية.. على شؤون العراق الاقتصادية والسياسية .. الخ).. لوجد بان الشيعة العرب بوسط وجنوب (تحديدا) البيئة المحلية حاليا لديهم.. ينزعون لبروز قائد يجمع خصال من:

1. من صدام حسين.. (بقمعه لعملاء ايران، وكسر نفوذ الايرانيين بارض الارفدين).

2. من عبد الكريم قاسم.. (برعايته للفقراء الشيعة العرب، وبناءه المصانع لايجاد فرص العمل للعاطلين).

3. من الهام علييف.. الرئيس الاذربيجان.. (بانفتاحه على امريكا والغرب) .. و(عزله رجال الدين والاسلاميين واحزابهم بالحسينيات) .. وعدم سماحه لهم بالتدخل بالشؤون السياسية.. وجعل (النخب الواعية الناضجة) هي من تحكم الدولة..

4. من السادات.. (باعتزاله عن الجامعة العربية والدول العربية وازامتها ومشاكلها، وانشغاله بهموم مصر الداخلية).. كذلك يريدون زعيم لهم شيعي عربي.. (ينغشل بهموم وسط وجنوب الشيعي العربي) بعيدا عن الوصاية الخارجية للجامعة العربية والمحيط العربي الاقليمي.

5. من الشيخ زايد.. شيخ الامارات.. (بنهوضه وعمرانه للامارات العربية المتحدة).. وجعلها مثال للرفاهية والانفتاح.

6. من موسليني الزعيم الايطالي .. (بمنعه البابوات وابناءهم واحفادهم من التدخل بشؤون ايطاليا السياسية).. بجعله (مرجعية المسيحييين الكاثوليك.. دولة الفتيكان).. وهذا لن يتحقق بالعراق الا (بجعل مدينة النجف دولة كالفتيكان ترعى شؤون الشيعة بالعالم بعيدا عن وصاية المراجع وابناءهم واحفادهم وعوائلهم السياسية على رقاب الشيعة العرب بالعراق).

وهذا نابع من ان الشيعي العربي:

– لايريد ان ينجر للحروب مع ايران (خصلة قاسمية).. ويطالب بالحد من هيمنة ايران .. (خصلة صدام)..

– يتمنى لو كان لديهم قائد ينهض بوسط وجنوب مثل الامارات.. (خصلة الشيخ زايد)

– يتمنى لو انعزل عن الجامعة العربية والمحيط العربي السني الاقليمي (خصلة السادات)

– يتمنى ان يكون دولة منفتحة على الدول المتقدمة وامريكا على راسها.. مثل اذربيجان (خصلة الهام علييف).. ونستشفها بالراي الشعبي داخل العراق المتقبل اليوم لعلاقات مع اسرائيل.. وعدم وجود اي رد فعل للشارع الشيعي العربي من ضربات الطيران الاسرائيلي ضد معسركات الحشد الايرانية الولاء عراقية التمويل.. ومقاطعة 90% من الناخبين الشيعة بوسط وجنوب للاحزاب والمليشيات بالانتخابات.. مما يؤكد فقدان شعبية الحشد ومليشياتها.. بعد انتفاء الحاجة لها بعد هزيمة داعش.. وكل شيء تنتفي الحاجة له ويستمر .. يكون مضرته اكثر من منفعته..

– يتمنى من ينشغل بهموم الفقراء والمشردين (خصلة عبد الكريم قاسم).. يعكسها رفض شعبي شيعي عربي للقوى السياسية الحاكمة التي فضلت مصالحها الشخصية والحزبية واجنداتها الايرانية الخارجية على مصالح الداخل العراقي والشيعي العربي خاصة.

– يتمنى من ان يجعل (المرجعية بالنجف).. (دولة كالفتيكان).. لترعى شؤون الشيعة بالعالم.. حتى لا يساء للدين والمذهب من فساد رجل الدين المسيس.. حيث حسب اتفاقية (لاتران).. التي عقدت بين الفتيكان وايطاليا.. التي لو اطلع عليها اي شيعي عربي واعي سيطالب بتطبيقها فورا واليوم اليوم وليس غدا.. :

حيث شملت الاتفاقات السياسيّة (للاتران)، معاهدة إنشاء دولة مدينة الفاتيكان، وضمان السيادة الكاملة المستقلة لهذه الدولة التي يديرها الكرسي الرسولي (المرجعية العليا)… وتعهد البابا (المرجع الاعلى).. بموجبها الحياد الدائم في جميع العلاقات الدولية والامتناع عن التوسط في أي خلاف .. ونصّت الاتفاقية أيضًا على اعتبار الكنيسة الكاثوليكية الكنيسة الرسمية في إيطاليا (المرجعية النجفية المرجعية العليا للشيعة بالعالم اجمع).. ، كما نصت على قبول الكرسي الرسولي تسوية ماليّة تعويضًا عن الخسائر الاقتصادية في أعقاب فقدان السلطة الزمنية على الدولة البابوية عام 1870…

ونصّت الاتفاقية كذلك على أن تكون سبع كنائس كبرى داخل روما إلى جانب مقر إقامة البابا الصيفي في كاستلغندلفو جنوب روما ومجموعة من القصور منها قصر لاتران ضمن أملاك الكرسي الرسولي (وما يوازيها هنا، المراقد الشيعية فقط بكربلاء وسامراء والكاظمية ضمن املاك دولة النجف).. وقد أدرجت الاتفاقات في دستور الجمهورية الإيطالية عام 1947… ويمكن حاليا ادراج شبه هذه الاتفاقية مع النجف بالدستور العراقي..

واذا ما قال احدهم.. ان التطور بالعالم يتجه الى (الحكومة والقيادة الالكترونية).. للدول.. وليس (بحثا عن قائد)؟؟

الجواب/ كلامكم صحيح..ولكن (اليس اولا ان يكون هناك قائد واعي.. يسمح لهذه الحكومة الالكترونية ان تدخل للقيادة بدولته)؟؟ وليس (زعامات مليشيات واحزاب) تصر على (بقاء العراق بعيدا عن الدول المتقدمة والتكنلوجية الاكبر بالعالم).. وبالتالي هذه الزعامات المليشياتية والحزبية بالمحصلة تعيق دخول (الحكومة الالكترونية) لانها سوف تكشف الفساد وتمنعه.. وسوف تدير الدولة بعيدا عن الاديلووجيات الدينية والمذهبية والقومية والعشائرية والمناطقية والولاءات الخيانية لخارج الحدود..

ونحذر بان (توجه الشيعة العرب بالعراق) لايران.. بالعقود الماضية لحد اليوم.. ادت لفشلهم:

وهذا كلام يحتاج .. لربط بعض حلقاته: فالانظمة الحاكمة بالعراق السنية (القومية بعثية وناصرية).. تعاملت مع الشيعي باستحقار واضطهاد.. السؤال:..لماذا توجه الشيعي العربي لايران.. ؟؟ دون غيرها؟؟ والم يكن هذا التوجه,, ادى لفشل الشيعة بالعراق لاخذ حقوقهم.. ؟

الجواب/ لان من يهيمن على مصادر القرار الشيعي العربي بالعراق (مراجع ايرانيين ولبنانيين) ليس لهم اي صلة ديمغرافية بابناء عشائر وسط وجنوب الشيعة العرب.. (باحتكارهم المرجعية بالنجف الاشرف).. وربطوا مصيرب شيعة العراق (بمصالح ايران القومية العليا )…وايران والايرانيين استحقروا شيعة العراق واستغلوهم.. حتى قال احد المسؤولين الايرانيين (شيعة العراق انكس من سنة ايران) .. بلقاءه مع دوبولماسي عراقي بالتسعينات..

والدليل بان الشيعة العرب.. كان من الخطأ الجسيم التوجه لايران.. لانقاذهم من شرور ما هم فيه بظل حكم السنة.. بان (قيادات محسوبة شيعيا لمجرد زيارتها للبيت الابيض الامريكي ولقاءها الرئيس الامريكي بوش.. كالجلبي وبحر العلوم وعبد العزيز الحكيم.. الخ) سقط صدام بعدها ليس فقط حكم صدام بل موروث 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة بارض الرافدين عام 2003.

ونسال الشيعة العرب:

امريكا .. تسقط صدام .. وتسلم الحكم لشيعة.. (يقولون امريكا ضد الشيعة)… (امريكا.. تحارب القاعدة السنية القادمة من سوريا الاسد حليف ايران .. بعد عام 2003.. ).. (يقولون امريكا تدعم القاعدة)؟ (امريكا.. تقتل كل زعماء السنة الذي استعدوا الشيعة.. كالزرقاوي وصدام وابو ايوب المصري والبغدادي والقذافي واسامة بن لادن.. الخ.. ولم تستهدف اي محسوب شيعيا ولو كان متورط بدماء الامريكان (كقيس الخزعلي ومقتدى الصدر واكرم الكعبي وابو مهدي المهندس.. الخ) .. وبعد ذلك (يقولون ان القاعدة والزرقاوي الخ.. عملاء امريكا) فهل امريكا تقتل عملاءها لتترك اعداءها؟؟

امريكا.. تدعم الحكومة التي يراسها شيعة.. ضدالمليشيات المدعومة ايرانيا.. كما في صولة الفرسان.. يقولون (امريكا وراء الفوضى)؟ (امريكا.. تدعم الشيعة ضد داعش.. بعد ذلك يقولون امريكا تدعم داعش)؟؟.. (ومعظم تسليح صدام روسي الذي قمع فيه الشيعة والكورد).. (ثم نجدهم يرفعون شعار كلا كلا امريكا او الموت لامريكا)؟بس اريد افهم امريكا ماذا تريدون ان تفعل لكم اكثر؟

وردا على من (يتسائل) لماذا (تختزلون ماسي العراق بايران)؟؟ (ومتى يشفكم الله من ايران)؟

نقول: (اها).. لهذا عندما (شفي .. عادل عبد المهدي).. اصبح يصرح (بان المخدرات تأتي من الارجنتين)؟ في وقت 80% من المخدرات للعراق من (ايران)؟ اها

اكول.. باننا عندما نقوم صباحا ونذهب للعمل نجد (غمات بوجوه العراقيين.. لصور زعماء بلغاريا.. خمينيوف؟؟ وخامنئييوف)؟؟ اها؟؟ اها.. ونجد بالشوارع (عربانات يطلق عليها سيارة .. يطلق عليها سايبا نيوف)؟؟ اها صناعة بلغارية مو ايرانية؟؟ تعكس طيحان حظ العراقيين ..اها.. (لهذا نسمع ابو الاء الوائلي يصرح علنا بانه سوف يجرون العراق للحروب .. اذا ما دخلت بلغاريا…اي حرب مع اي دولة اخرى)؟؟ اها.. (لهذا نسمع النفط العراقي يهرب من حدود بلغاريا؟؟ وليس حدود ايران)؟؟اها .. (لهذا قطعت بلغاريا 42 نهر عن العراق بعز الصيف)؟؟اها .. (لهذا نجد 70 مليشية ترفع صور زعماء ايران خامنئيوف وخمينيوف).. وتستعرض بنص بغداد رافعة اعلام (بلغاريا) ويتزعم هذه المليشيات ( قامسينوف سليمانيوف)؟؟

بعد كل ذلك .. وياتي لك احدهم ويقول لك (ليش بس تحجون على ايران)؟

لعد نحجي على منو .. (على سنغافورة)؟؟ فعلن الله ايران.. كما لعنة العراق بتدخلاتها وهيمنتها وعملاءها.. واوصلت العراق بان تحذر الامم المتحدة (من ضربة هائلة ضد العراق).. اي الوضع مهدد بان يحرق..وكل شيء معطل في العراق لصالح ايران.. وبعد ذلك ياتي من ياتي ويقول (ليش تحجون بس على ايران)؟؟ فكل قوة ايران بالعراق انعكاس لاضعاف العراق ايرانيا عبر عملاءها بالحكم بالعراق..

ثم نتعجب (يتكلمون عن استقلال العراق وسيادته) والعراق لا سيادة ولا استقلال (مقابل الاحتلال الايراني بكل معنى الكلمة لارض الرافدين). .

من كل ذلك نحن من ندعو لكم.. (اللهم ربي يشفي العراق واهله من السرطان الايراني.. ويهديكم يا عملاء ايران وتدركون الحضيض الذي اوصلتم العراق وشيعته العرب اليه).. ..

ليطرح سؤال:

لماذا العراق مهدد بضربة (هائلة) حذرت منها الامم المتحدة؟؟ من وراءها؟؟

الجواب/ ايران تنقل سلاح وصواريخ لمعسكرات مليشيات موالية لها بالعراق تحديدا مليشة الحشد الايراني الولاء عراقي التمويل..من يريد جر الحرب للعراق.. (ايران).. هل ايران اعترفت بذلك / نعم باعتراف حسين سلامي قائد الحرس الثوري الايراني بان خير استراتيجية لتأمين الداخل الايراني من الحروب هو بنقلها لمجالها الحيوي العراق ؟؟ هل لدى ايران عملاء يخدمونها بالعراق / الجواب نعم ويجهرون بذلك كابو الاء الولائي قائد مليشة سيد الشهداء الذي اكد بان في حال دخول ايران اي حرب مع اي دولة …سنجر الحرب لداخل العراق لصالح ايران.. فهل يوجد قذارة وخيانة وعمالة اكثر من ذلك ..وبعد ذلك ياتي لك احدهم ويقول (الله يشفيك من ايران)؟؟ السؤال (اني من يشفيني من ايران)؟؟ لو يشفي العملاء و الخونة الذين سلموا العراق بكل شعبه وثرواته وحضاراته وتاريخه تحت اقدام الايرانيين

,تعليق على خبر .. يثير السخرية:

فيدعي برلمانيين بان هناك ضغوط من السفارة الامريكية على لجنة برلمانية.. لمنع استجواب القائد العسكري الفلاحي بخصوص الاتهامات الواهية من قبل مليشة الحشد بدعوى انه يتجسس عليهم؟ نسال.. كيف ضغطت السفارة الامريكية ؟؟ وشلون؟؟ ومتى؟؟ فكلام فارغ من قوى سياسية وبرلمانية موبوءة بكل مفسدة.. امريكا اشرفكم واشرف اشرف ما بيكم.. رغم متيقين لا يوجد شرفاء بالنظام السياسي الحاكم بكل مفسدة بارض الرافدين.. والله لولا امريكا.. (ريحة الامل.. ما موجودة اليوم بالعراق).. لان كان بقت بس على الاحزاب والمليشيات القذرة الموالية لايران..

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم