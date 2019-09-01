فقدان آلاف الأضابير والسجلات من دائرة التسجيل العقاري بأيسر الموصل

كشفت النائبة عن محافظة نينوى محاسن حمدون، اليوم الأحد، عن فقدان آلالاف الأضابير والسجلات من دائرة التسجيل العقاري بأيسر الموصل.

وقالت حمدون ، إن «مديرية تسجيل عقاري الزهور في أيسر الموصل شهدت سرقة 18سجل ونحو 9522إضبارة متخصصة بتسجيل عقاري مالكية سكان الموصل»، مشيرة إلى «مطالبة مدير عام التسجيل العقاري في أيسر الموصل من وزير العدل بإعادة هذه السجلات من أجل تسيير عمل التسجيل العقاري وإثبات الأوليات الموجودة لأصحاب الأملاك من سكان الموصل اللذين يطالبون بحقوقهم وإثبات مالكيتهم بعودة هذه الأضابير».

وتابعت حمدون، أن «مديرية تسجيل عقاري الزهور بأيسر الموصل تشهد زخماً كبيراً جداً على خلفية فقدان هذه السجلات والأضابير بسبب المراجعين من المدنيين المطالبين بإعادة نسخ أو أوليات هذه السجلات من وزارة العدل لتسيير حركة عمل تسجيل مالكية المدنيين من سكان الموصل قبل فقدان أملاكهم».