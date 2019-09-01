مجمع القادسية للنازحين في تكريت في طريقه إلى الغلق

اكد مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير استمرار الوزارة بتنفبذ البرامج الحكومية من خلال تشجيع النازحين على العودة الى مناطق سكناهم ، مبينا ان الكثير من العوائل النازحة راغبة بالعودة الى اماكنها الاصلية .

واشار إلى ان ” فرع الوزارة في محافظة صلاح الدين سجل يوم امس عودة 864 نازحا من مجمع القادسية في قضاء تكريت الى قضائي بيجي و الشرقاط ، فضلا عن ناحية الصينية ، لافتا الى ان مجمع القادسية لم يبقى فيه من العوائل النازحة سوى 39 عائلة وسيتم غلقه خلال الايام القليلة القادمة بمغادرة ماتبقى من النازحين .

وتابع جهاكير ان ” الوزارة تدعم العودة طوعيا وليس اجبارا بالرغم من علمها بان بعض العوائل مستفيدة من البقاء في المخيمات ” ، موضحا ان الوزارة مستمرة بتلبية احتياجات الاسر النازحة داخل المخيمات وخارجها لحين عودتها الى مناطق سكناها الاصلية .

قسم الاعلام