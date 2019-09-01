مسرور بارزاني يستقبل القنصل الفرنسي الجديد لدى أربيل

استقبل رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، القنصل الفرنسي الجديد لدى إقليم كوردستان أوليفييه ديكوتيني.

خلال اللقاء، أعرب رئيس وزراء إقليم كوردستان عن تهانيه للقنصل الفرنسي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، وتمنى له النجاح في عمله، مؤكداً على أهمية العلاقات التاريخية بين إقليم كوردستان وفرنسا.

وقال مسرور بارزاني: «نشكر حكومة فرنسا لمواقفها الداعمة للشعب الكوردي وإقليم كوردستان، وأتمنى تعزيز العلاقات بين الجانبين».

بدوره أعرب القنصل الفرنسي عن شكره لرئيس حكومة إقليم كوردستان، وقال: «نتابع باهتمام بالغ برنامج عمل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان»، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة مطلوبة في هذا الصدد.