مسلحون يقتلون خمسة افراد من اسرة واحدة جنوب الموصل

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى يوم السبت بمقتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة جراء هجوم جنوب الموصل (400 كلم شمال بغداد).

وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة نينوى إن “مسلحين مجهولين اقتحموا منزلا في ناحية حمام العليل (20 كم جنوب الموصل)، فقتلوا عائلة واحدة مكونة من الأب والأم وثلاثة أطفال بأعمار متفاوتة، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة”.

وأشار المصدر إلى أن “الشرطة فتحت تحقيقا بالحادث، فيما تم تسليم الجثث للطب العدلي بالموصل”.

ولم يوضح المصدر أية تفاصيل بشأن خلفية الهجوم.

وعلى صعيد آخر، أفاد المصدر بأن 33 عائلة نزحت ظهر السبت من ناحية النمرود ضمن قضاء الحضر (90 كم جنوب الموصل) إلى مدينة الموصل على خلفية قيام تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) بشن هجمات متفرقة فجر اليوم على الناحية.

ولا تزال مناطق عديدة من محافظة نينوى، خصوصا القريبة من الحدود السورية شمال غربي البلاد، تشهد نشاطا لخلايا من تنظيم داعش الذي ينفذ عمليات مسلحة مختلفة ضد القوات الأمنية والمدنيين أجبرت عشرات العوائل على النزوح إلى مدينة الموصل.

من: (د ب أ)