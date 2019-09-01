من صفات الحسين الجسمية

بعض أوصاف الحسين بن علي بن أبي طالب الجسمية

32 من أوصاف الحسين الجسمية

جمع الدكتور صاحب الحكيم

حسب الحروف الأبجدية

أ

أبيض الجبيــــــــــــــــــــن

أدعج العينيـــــــــــــــــن

أسود الراس و اللحيــــــــــــة

أقنى الأنـــــــــــــــــــــــــف

إلا من شعرات هنا في مقدمة لحيته

أنور المتجـــــــــــــــــــرد

ب

بلحية مدورة خالطها الشيب

ج

جميل الوجـــــــــــــــــــه

جيد البـــــــــــــــــدن

ح

حسن القامــــــــــــــــة

ر

ربعة القــــــــــــــــــــــــد

رَجْلَ الشَعــــــــــــــــــــــر

رحب الكفين و القدمين

ص

صبيح المنظــــــــــــــــــر

ض

ضخم العظـــــــــــــــــام

ط

طيب الرائحــــــة

ع

عَبل العضدين و الذراعين و الأسافل

عظيم المنكبيــــــــــــــــن

ف

في صوته غُنّـــــــــــــــــة

ك

كان الحسين يشبه النبي من صدره إلى رجليه

كث اللحيــــــــــــــة

ل

له جُمة خارجة تحت عمامته

له مهابة عظيمـــــــــــــة

ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد

م

متماسك البــــــــــــدن

مكتوب في ختمه ” إن الله بالغ أمره”

ن

نور جماله يغشي الأبصار

و

واســــــــع الجبين

واسع الصـــــــــــــــــــدر

واضح الجبيـن

ي

يتختم بيمينه

جمع #الدكتور_صاحب_الحكيم

لندن

آب 2018