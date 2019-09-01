نازحون عراقيون يحتجون على قرار يحرمهم من الانتخابات ويبلغون الامم المتحدة بالمقاطعة

افاد المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها مزاحم الحويت يوم السبت بإبلاغ بعثة الامم المتحدة في العراق برفض قرار يفرض على النازحين التصويت في مناطقهم الاصلية في انتخابات مجلس المحافظات المقبلة، ملوحا الى مقاطعة النازحين عملية التصويت في حال الابقاء على ذلك القرار.

وقال الحويت ان “قرار البرلمان مرفوض، وقد قدمنا كتابا رسميا الى بعثة الامم المتحدة في العراق ابلغناها فيه بمقاطعة الانتخابات المقبلة في حال عدم العدول عن ذلك القرار”.

وعد المتحدث “هذا القرار سياسيا ولا يخدم النازحين في إعادتهم الى مناطقهم”، مشيرا الى ان “هناك اكثر من 500 الف نازح يحق لهم الادلاء بأصواتهم في اقليم كوردستان ولا يمكن حرمانهم من التصويت بمثل هذا القرار المجحف”.

واضاف انه “لا يمكن للنازحين التصويت في مناطقهم في ظل الانتهاكات التي تمارسها مجاميع مسلحة اضافة الى التخوف من استهدافهم بهجمات من قبل تنظيم داعش”.

وتابع المتحدث العشائري ان “القرار مخالف للدستور الدائم الدائم الذي اعطى الحق التعبير عن الرأي للمواطن العراقي من خلال الادلاء بصوته في صناديق الاقتراع”.

وكان نائب رئيس برلمان كوردستان هيمن هورامي قد عبر يوم الاربعاء قد عبر خلال لقائه وفداً من بعثة الأمم المتحدة الى العراق عن استيائه من القوانين التي تصدر من الجانب العراقي والتي لها انعكاسات سلبية على الإقليم، ومنها التي تمنع النازحين الى إقليم كوردستان من التصويت في انتخابات مجالس المحافظات، بحجة عدم عودتهم الى محافظاتهم والتي تحرم النازحين من الموصل وكركوك واطرافهما من حقهم الشرعي في التصويت لاختيار ممثليهم.