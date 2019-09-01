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ناشطات سوران ينظمن حملة لحماية البيئة

نظمت مجموعة من ناشطات قضاء سوران بمحافظة أربيل، اليوم الجمعة، حملة لحماية البيئة وتنظيف المناطق الطبيعية والسياحية من المخلفات والأوساخ.

وقالت بري نجم، إحدى الناشطات البيئيات في سوران من المشاركات في الحملة، : «لقد قمنا بهذه الحملة بهدف الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية مع عدد من الناشطات في القضاء»، موضحة أن «الحملة بدأت بإزالة وجمع المخلفات والأوساخ والعبوات البلاستيكية على ضفاف المجاري المائية والمناطق السياحية في سوران»، مؤكدة أن الحملة ستستمر.

ودعت الناشطة الكوردية كافة المواطنين للحفاظ على بيئة المنطقة وكوردستان بشكل عام والشعور بالمسؤولية تجاهها.

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