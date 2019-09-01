نصوص للفائزات في مسابقة النص الاجمل التي اقيمت في العراق.

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كم اتمنى!

الكاتبة نور البشير

كم انني اتمنى لو كنت حقا نبتة بُن!!

مميزة من بين باقي النبتات اعطي ما لا يُعطيّن.. يمجدني الشعراء والقُراء..

اعطي ولا انتظر مقابل..

يحييني ذلك الفلاح الفقير كل صباح..

يلقاني اتهادى واتمايل مع النسمات..

فأجازيه بتلك الحبات الصغيرة..

كم اتمنى حقا لو اني حبة بُن، يحصدني مزارع مع ملايين الحبات ويدركنا في

خيش محكم، ثم اننا ما نلبث نفترق ونتبعثر فوق صفيح ساخن، فتغدو المحمصة

الينا بمثابة تأهيل لنهاية اقل ما تكون رائعة.

اجل اريد هذا..

اصير حبة بُن في علبة مغلفة بعناية، واسرع ما تكون للتحضير.. تنتهي

حكايتي برشفة تتلوها ايماءة ومن ثم تنهيدة فمزاج رائق ومعتدل..

هكذا سأكون سعيدة اكثر ..

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منذُ الصغر !

داليا حسن

منذُ الصغر ونحنُ نعلم أن لا أحد يستطيع رؤية اللَّه….

حسناً أود أخباركم شيء

أنني وفي كُل يوم أرى اللَّه..!!

أرى ضحكتهُ في وجه الاباء.

أن لطفهُ واضح في وجهِ أُمي.

برائتهُ التي تكمن في وجوه الأطفال.

سخطهُ وغضبهُ في الوجوه الثرثارة والمنافقة..

وقوتهُ التي تتجسد بي عندما أواجه ضعفي..

حنانهُ حين أعتزلُ الخلق وأذهب اليهِ

أنهُ أكبر من أن تُدرك رؤيتهُ أعيننا

القلبُ فقط يستطيع رؤيتهُ

أتعلم ما معنى أن ترى اللَّه بقلبك؟!..

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هل لنا ان نتبادل الادوار!

بقلم غفران المشهداني

هل من الممكن يا قائدي ( صاحب الانواط المطرزة ) ان نتبادل الأدوار ..

ان تنام ابنتك الجميلة صاحبة الملابس الناصعة والأفرشة الريشية بمكاني ليلة واحدة..

فرمال الارض طبعت آثارا في جسدي ..

ووسادتي ثوب اخي الاكبر الذي ذهب ضحية في حروبكم الطاحنة..

هل لها ان تنام في خيمتي ؟

وانا انام في جنتها ؟

أريد الاحساس بطفولتي المسروقة

أريد أن اغطي لعبتي منذ الاصل ليست لي لكن الاحساسيس لا يحاسب عليها

القانون أليس كذلك؟

خوفي من أن اكون قد سببت بأسئلتي هذه الضجر لملاكك البريء

وانا أيضا بريئة لكن عند ربي وليس في ضمائركم ..

هل ألك ؟ان تتخيل مشيب طفلة قبل أن تلعب في الشوارع؟

هل لك ان تتصور مسؤوليتها الحالية وهي ليست بعمر الزهور بل اصغر..

كفى .. كفى أحلامآ.. أريد النوم باكرآ وأستيقظ باكرآ وأمد يدي واطلب الحياة

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الغائب الحاظر!

سرى الدوري

ايها الغائب الحاضر ..

ليتك تكف عن الاختباء

تكف عن محادثتي كالغرباء

تكف عن الأيذاء !!

ان لم تكن معي في الضراء .. فلا حاجتي لك في السراء !!

إن لم تحتويني بين اضلعك في الشقاء .. فلا حاجتي لك في الرخاء !!

فـ/بعدك عني اصبح قاسي .. كاليالي البرد في الشتاء ..

لنكُن في الحب بسطاء .. تهديني ورده حمراء فأهديك النجوم والسماء !!

تعدُني بالقرب .. الامان والوفاء .. تعدني بالبقاء !!

إيها الغائب الحاضر ..

لقلبي كف عن الجفاء والايذاء !

إن لم تجعل من كتفيك سنداً للأتكاء ..

أن لم تمنحني من وقتك فرصه للاصغاء ..

فأنا سجينه حبك هذا كالحمقاء !!

كالحمقاء؛

نعم .. أنا حمقاء ..

أنتظرتك كل صباح ومساء

حتى أرديتُ من الثياب السوداء والحمراء !!

نثرتُ عطري على جسدي .. ملابسي .. شعري

حتى أصبح عطري يعم الارجاء ..

لم أتخيل بأني سأصبح بهذا الغباء !!

لم يكن وقتك لي لا في الصباح ولا حتى المساء !!

كفاك يا قلبي بُكاء ..

هو يُجيد الاختباء ..

ونحن نعجز عن الايذاء ..

لكن أعدك يا قلبي

بأني سأمارس فَنّ الادعاء ..

سندعي الابتسامه .. ندعي الفرحه .. ندعي الإكتفاء !!

حتى نعتاد على غيابه !!

سوف نغادر يا قلبي ..

نعم سنغادر !!

أنت ضعيفٌ و أنا حمقاء ..

فوداعاً ولا من لقاء …