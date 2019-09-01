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وزير الشؤون الخارجية الاماراتي اعترف بوجود تنظيم القاعدة في قوات هادي،

نعيم الهاشمي الخفاجي
حاولت السعودية اخفاء الحقيقة بوجود تعاون مابين مابين الرئيس المخلوع والمنتهي الصلاحية القزم هادي ومابين العصابات الوهابية القاعدية، وقد صرح الكثير من ساسة اليمن الشمالي وقالوا ان لواء العمالقة ضمن قوات هادي يضم كتائب انتحاريين تكفيريين لتنظيم القاعدة، وبعد مضي اربع سنوات ونصف العام من عدوان السعودية وتحالفها ضد اليمن الشمالي هاهو وزير الشؤون الخارجية الاماراتي المستر قرقاش قد حسم الموقف المستر قرقاش صرح لوسائل الاعلام ان الامارات شنت هجمات جوية ضد مجاميع ارهابية لتنظيم القاعدة ضمن قوات الرئيس هادي في عدن، كنا نسمع ان لواء العمالقة يضم مجاميع ارهابية قاعدية واليوم الوزير الاماراتي المستر قرقاش اكد ذلك، ساعد الله مدن الشمال اليمني التي تدخلها عصابات ارهابية تحت مظلة جيش الشرعية اليمني، نتمنى ان يستيقظ الضمير العربي والاسلامي والعالمي ليقف حرب اليمن العبثية والتي جلبت القتل والجوع والامراض للشعب اليمني العربي الاصيل.
نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

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