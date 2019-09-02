أمريكا تتأهب .. ‹دوريان› يتحول إلى إعصار «قوي وخطير» من الفئة الخامسة

تطور الإعصار ‹دوريان› إلى إعصار مدمر من الفئة الخامسة، اليوم الأحد، وهي أعلى درجة خطورة في سلم تصنيف الأعاصير .

تطور الإعصار ‹دوريان› إلى إعصار مدمر من الفئة الخامسة، اليوم الأحد، وهي أعلى درجة خطورة في سلم تصنيف الأعاصير .

وتظهر صور الأقمار الصناعية الملتقطة اليوم، توجه الإعصار المدمر نحو السواحل الأمريكية وتحديداً ولاية فلوريدا بعين مفتوحة مبهرة.

وأعلن مركز الأعاصير الوطني الأميركي، أن عاصفة «كارثية» على وشك أن تضرب جزر أباكو في باهاماس.

وكتب المركز الذي مقره في ميامي على تويتر «تحول دوريان إلى إعصار من الفئة الخامسة مع رياح سرعتها نحو 260 كم في الساعة».

وأضاف أن «جدار عين هذا الإعصار الكارثي يقترب من ضرب جزر أباكو مع رياح مدمرة».

والجدار المحيط بعين الإعصار يحتوي على الرياح السطحية الأكثر قوة.

ويمكن أن يهدد الإعصار كذلك لاحقا شاطئ ولاية فلوريدا.

وقد يهدد الإعصار ولايات جورجيا ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا أيضا، بالإضافة إلى فلوريدا.

وعكس التوقعات السابقة، قال خبراء الارصاد الجوية إن نظام الضغط العالي المتكون فوق المحيط الأطلسي قد يدفع ‹دوريان› إلى الشمال قليلا، متجاوزا فلوريدا.

لكن بحلول ظهر يوم السبت، قال الخبراء إن مسار دوريان قد تحول مرة أخرى إلى الشرق، فيما كان من المتوقع أن يتحرك شمالا بالقرب من الساحل الشرقي لفلوريدا يومي الثلاثاء والأربعاء.

ومن المتوقع أن يتسبب دوريان في هطول أمطار غزيرة في جزر البهاماس في نهاية هذا الأسبوع وحتى منتصف الأسبوع المقبل، وفقا لما ذكره مركز الأعاصير الوطني.

وحذر مركز الأعاصير من فيضانات مهددة للحياة جراء هطول الأمطار الغزيرة.