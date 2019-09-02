ابو الغيط يزور العراق الثلاثاء .. هذا ما سيناقشه مع الرئاسات الثلاث

افادت صحيفة محلية، الاثنين (2 ايلول 2019)، بأن الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط سيزور العراق يوم غد الثلاثاء، مبينة أنه سيلتقي خلال الزيارة الرئاسات الثلاث لمناقشة عدد من الملفات المهمة، فيما أشارت الى أن العراق سيقدم مقترحا لعقد اتفاقية للنازحين العرب ولا سيما العراقيين ضمن جدول اعمال مجلس الجامعة العربية.

وقالت صحيفة “الصباح”، إن “ابو الغيط سيزور العراق يوم غد الثلاثاء، بناءً على دعوة موجهة من قبل وزير الخارجية محمد الحكيم، يرافقه الامين العام المساعد مدير مكتب الامين العام السفير حسام زكي”.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادرها، أن “ابو الغيط سيلتقي خلال الزيارة الرئاسات الثلاث لمناقشة عدد من الملفات المهمة خاصة أن العراق سيترأس المجلس الوزاري العربي للفترة المقبلة بعد الصومال”، مبينة أن “زيارة ابو الغيط، تأتي لاسناد العراق في جميع القضايا المختلفة التي يواجهها ولا سيما موضوع الانتصار على عصابات داعش الارهابية والتعاون من اجل عدم عودتها او عودة أية عصابات اخرى في مسميات مختلفة، اضافة الى حسم موضوع النازحين واعادة اعمار المدن المحررة”.

وتابعت أنه “سيتم ايضا خلال الزيارة مناقشة الملفات العربية العالقة مع المسؤولين العراقيين التي سيتم بحثها في المجلس الوزاري العربي يوم 10 من ايلول المقبل واهمها القضية الفلسطينية والقضايا التي تمس الشارع العربي والحفاظ على استقرار الدول العربية ولا سيما الدول التي يحدث فيها توتر مثل اليمن وليبيا، كما ستتم مناقشة الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيتم طرحه ايضا في الاجتماع”.

في غضون ذلك، اكد وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، بحسب “الصباح”، أن “العراق سيقدم مقترحا لعقد اتفاقية للنازحين العرب ولا سيما العراقيين ضمن جدول اعمال مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته 152 التي ستعقد الاسبوع المقبل برئاسة العراق”.

وقال موسى، بعد لقائه عددا من المسؤولين بالجامعة العربية: إن “سبب وجودنا بالقاهرة هو لايجاد الدعم الكامل من قبل الجامعة العربية لاقرار هذه الاتفاقية لأن الملايين من العرب هم نازحون ومهجرون ولابد من تقديم العون لهم ولا سيما في العراق الذي لا يزال يعاني من موضوع النازحين الذين تركوا ديارهم اثر الاعتداء الغاشم الذي قامت به عصابات داعش الارهابية، فقد نزح في داخل العراق ما يقارب الـ 4 ملايين شخص، اضافة الى وجود نازحين في الدول العربية التي تعاني من صراعات مختلفة مثل اليمن وسوريا ولا بد من وجود اتفاقية تدعم هؤلاء النازحين لحين عودتهم لديارهم بعد أن تم تحريرها”، مبيناً أن “هذه الاتفاقية تخدم العراق وباقي الدول العربية التي تعاني من النزوح وهو عمل انساني لتقديم خدمة لهم من قبل الدول العربية”.

وتابع، “اننا نقترح بعد التوقيع على الاتفاقية، ان ينشأ صندوق داعم للنازحين باشراف الجامعة العربية لكي تكون الحكومات العربية في تماس مع معاناة المواطن”، وفقا للصحيفة.