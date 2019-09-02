الاسايش تعتقل “داعشيا” ذبح نازحا داخل مخيم باربيل

اعلنت مديرية اسايش اربيل، يوم الاحد، اعتقال عنصر بتنظيم داعش اقدم على ذبح نازح داخل مخيم بعاصمة اقليم كوردستان.

وذكر بيان للمديرية ان حالة قتل حصلت في مخيم النازحين في مدينة ديبكة ذهب ضحيتها شخص باسم (يوسف عامر محمد) وهو من اهالي ناحية الشرقاط بمحافظة نينوى حيث وجد مذبوحا، مبينا انه بعد المتابعة الدقيقة تمكنت قوات الاسايش من اعتقال احد المتهمين ويدعى (احمد خليفة احمد مطر كوخان) وعمره 15 عاما من الذين يقيمون في المخيم.

واضاف ان المتهم اعترف بانه منتم لتنظيم “داعش”الارهابي، مقرا بانه قام بالجريمة بالتعاون مع اربع ارهابيين اخرين بتوجيه من التنظيم الارهابي.

واضاف البيان ان المتهم تم احتجازه وفقا للمادة 4 ارهاب، مبينا ان تحقيقات اكثر تجرى معه وتتم المتابعة من التوصل للارهابيين الاربعة الاخرين والقاء القبض عليهم.