الخزعلي يطالب الحكومة بعرض نتائج التحقيق في استهداف الحشد الشعبي

طالب الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الاثنين (2 ايلول 2019)، الحكومة بعرض نتائج التحقيق في استهداف الحشد الشعبي.

وقال الخزعلي في كلمة متلفزة إن “نطالب الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بعرض نتائج التحقيق في استهداف الحشد الشعبي”، مبينا أن “العراقيين قادرين على الدفاع عن كرامتهم بوجه أي اعتداء، وان المعتدي لم يقرأ التاريخ جيدا”.

وأضاف، “لم ننتصر على داعش فقط بل انتصرنا على من يقف خلفها مثل أمريكا ودول خليجية عديدة بينها ال سعود، وكان انتصارا على إسرائيل الذي استهدف العراق في 2014″، مشيرا الى أن “المرجعية الدينية والحشد الشعبي والجمهورية الإسلامية هم من اسهموا في اسقاط هذا المشروع”.

وتشهد المنطقة تصعيدا خطيرا، على خلفية تعرض مقرات عسكرية ومستودعات أسلحة تابعة للحشد الشعبي للتفجير، اتهم الأخير إسرائيل والولايات المتحدة بالضلوع فيها، فيما نفى البنتاغون، الأربعاء (21 اب 2019)، تورط الولايات المتحدة بذلك.

وجددت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، الثلاثاء (27 اب 2019)، نفيها لأي دور للولايات المتحدة في تفجيرات مستودعات الحشد الشعبي في العراق، مؤكدة أن جميع الاتهامات لها بهذا الصدد باطلة.

واعلنت قوات الحشد الشعبي في وقت سابق، أنها تعرضت لقصف قرب الحدود مع سوريا تم من قبل طائرات مسيرة إسرائيلية بدعم أمريكي، وأسفر عن مقتل اثنين من مقاتلي الحشد وإصابة آخر في قصف بطائرتين مسيرتين مجهولتين استهدفتا نقطة ثابتة للواء 45 التابع للحشد في قضاء القائم بمحافظة الأنبار على الحدود مع سوريا.

وكان نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، قد اتهم الاربعاء (21 آب 2019)، القوات الأميركية بإدخال طائرات إسرائيلية لاستهداف مقرات الحشد العسكرية داخل البلاد.