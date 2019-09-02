الخسارة و الربح في الترجمة

ترجمة: حسن باسل عبد النبي

و

ا.د. كاظم خلف العلي

استاذ اللسانيات و الترجمة – كلية الآداب – جامعة البصرة

kadhimalali@yahoo.com

ما إن نتفق على المبدأ الذي ينص على أن لا وجود للتماثل التام بين لغتين مختلفتين حتى يصبح من الممكن أن نقترب من قضية الخسارة و الربح Loss and Gain في عملية الترجمة. و هي ثانية إشارة إلى المكانة الواطئة للترجمة بحيث أن الكثير من الوقت كان يجب قضاؤه على مناقشة ما تتم خسارته في نقل نص من لغة الأصل إلى لغة الهدف بينما نتجاهل ما يمكن أن نربحه أيضا، لأن المترجم يستطيع في بعض الأوقات إغناء أو توضيح نص لغة الأصل كنتيجة مباشرة لعملية الترجمة. علاوة على ذلك، فإن ما يرى في الغالب على أنه “مفقود” من سياق النص الأصلي لربما يستبدل في سياق لغة الهدف، كما في حالة ترجمات وايت Wyatt و سري لبترارك Surrey’s translations of Petrarch. و يعتبر يوجين نايدا Eugene Nida مصدرا غنيا بالمعلومات عن مشاكل الخسارة في الترجمة، و خصوصا فيما يتعلق بالصعوبات التي يواجهها المترجم عندما يتصدى لمصطلحات و مفاهيم في لغة الأصل لا توجد في لغة الهدف. و يستشهد بحالة الغويكا Guaica ، و هي لغة جنوب فنزويلا حيث توجد هناك مشكلة صغيرة في إيجاد مصطلحات مرضية للكلمات الإنكليزية “القتل و السرقة و الكذب، الخ”، لكن حيث تغطي الكلمات “جيد و سيء و قبيح و جميل” مجالا مختلفا من المعنى. و على سبيل المثال، فإنه يوضح أن الغويكا لا تتبع تصنيفا ثنائيا للجيد و السيء بل تصنيفا ثلاثيا كما في:

(1) تتضمن كلمة جيد الطعام المرغوب و قتل الأعداء و مضغ الأفيون باعتدال و حرق زوجة احدهم لتعليمها الطاعة و السرقة من اي أحد لا ينتمي للمجموعة ذاتها.

(2) و تشتمل كلمة سيء على الفاكهة الفاسدة و أي شيء تشوبه شائبة و قتل شخص من المجموعة نفسها و السرقة من عضو من العائلة الموسعة و الكذب على أحدهم .

(3) و يتضمن انتهاك المحرم على سفاح القربى و القرب الوثيق جدا من الحماة و تناول المرأة المتزوجة لحيوان قبل ولادة الطفل الأول و تناول الطفل للقوارض.

و ليس من الضروري أن نذهب لأبعد من أوربا بحثا عن أمثلة على هذا النوع من التمييز. فالعدد الكبير من المصطلحات بالفنلندية لتنويعات الثلج و في العربية لجوانب من سلوك الجمال و في الإنكليزية للضوء و الماء و في الفرنسية لأنواع الخبز كلها تقدم للمترجم، من ناحية ما، مشكلة غير قابلة للترجمة. و لقد وثق مترجمو الكتاب المقدس الصعوبات الإضافية الموجودة، على سبيل المثال، في مفهوم الثالوث المقدس أو المغزى الاجتماعي للخرافات في ثقافات معينة. و بالإضافة إلى المشاكل المعجمية، هناك بالطبع لغات لا تملك نظاما للصيغ الزمنية أو مفاهيما للزمن تناظر بأي شكل الأنظمة الأندو – أوربية. إن مقارنة وورف Whorf (و التي ربما تكون غير موثوقة لكننا نستشهد بها هنا كمثال نظري) بين “لغة زمانية” (كالإنكليزية) و “لغة غير زمانية” (كالهوبي Hopi) توضح هذا الجانب.

المصدر :

Susan Bassnett, Translation Studies, 2005, pp. 38-39.