الشيتوزان ثورة وثروة زراعية

الشيتوزان بوليمر طبيعي عديد السكاريد قابل للتحلل وصديق للبيئة يتم الحصول عليه من الهيكل الخارجي للقشريات مثل الجمبري وذلك من خلال عملية الاستله، ويتميز الشيتوزان بطبيعة فريدة حيث أنه بوليمر خطي يتكون من وحدتين فرعيتين مرتبطتين معاً وهما

N – acetyl – D – glucosamine

D – glucosamine

بالإضافة على احتوائه على مجموعات جانبية من المجموعات الأمينية التي تجعل للشيتوزان قدرة كبيرة لتخليب العناصر مثل الحديد والزنك والمنجنيز والمغنسيوم مما يجعله مادة غذائية هامة للنبات ويقوم الشيتوزان بالعديد من الأدوار في مجال الزارعة نذكر منها أن الشيتوزان محفز طبيعي لنمو النبات وزيادة الإنتاج ، وذلك لأنه مصدر طبيعي جيد للنيتروجين والأحماض الأمينية كما أنه يخلب العناصر الغذائية الهامة لنمو النبات ( الحديد – الزنك – المنجنيز – المغنسيوم ) بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من الجبرلين والأكسين والسيتوكينين في صورة طبيعية ويعمل على تحسين النمو الخضري والتزهير وزيادة عقد الثمار وحجم الثمار وصلابتها ومحتواها من السكر والمواد الصلبة الكلية وتذخر المراجع العلمية العالمية بالكثير من الأبحاث والتطبيقات الحقلية على الكثير من محاصيل الفاكهة مثل المانجو والعنب والموز وكذلك محاصيل الخضر مثل البطاطس والثوم والفلفل والفراولة وكانت الزيادة في المحصول تتراوح ما بين 20 – 30 % وزيادة صفات الجودة في المنتجات بصورة كبيرة.

أن الشيتوزان مضاد في المكافحة ضد الفطريات والبكتريا التي تصيب النباتات حيث انه يتمثل في زيادة المناعة الطبيعية للنبات بحيث تكون استجابته الدفاعية أسرع وأكثر كفاءة ويحفز النبات لانتاج العديد من الانزيمات المرتبطة بهذه الاستجابة الدفاعية مثل انزيم

الكيننيز وانزيم الجلوكاينز وانزيم (PAL) كما يحفز نشاط انزيم الكيننيز الذي يؤدي الى تحلل جدران خلايا الفطر مما يثبط نمو الفطر ويوقف ظهور المرض، كما يثبط انبات جراثيم الفطر ويوقف نمو انابيب الجراثيم مثال ذلك تثبيط فطر (Phytophthora) المسبب للافحة المتأخرة في الطماطم والبطاطس، زيادة انشطة انزيم البيروكسيديز والتي تزيد مقاومة النبات ضد الفطريات المسببة للامراض المختلفة، أيضاً يزيد من انتاج الجلوكوهيدرولازات والمركبات الفينوليه وكذلك تكوين الـ Phytoalexins ذات التأثير المضاد للفطريات.

أن الشتيتوزان مادة لتشميع وحفظ الفاكهة والخضروات فترة ما بعد الحصاد عند معاملة ثمار الفاكهة او الخضروات بالشيتوزان بعد الحصاد يتكون فيلم رقيق حول الثمار والخضروات تحافظ عليها بعد حصادها وخلال مدة التخزين وذلك حيث أن الشيتوزان له تأثير مضاد للأكسدة مما يعمل على الحفاظ على فيتامين C داخل الثمار، كما أنه يعمل على الحافظ على الرطوبة داخل الثمار ويحفظ اللون والمظهر الجيد للثمار والخضر ويحافظ على صلابتها ويؤخر ظهور مظاهر الشيخوخة على الثمار بالإضافة إلى حمايتها من أي إصابة فطرية خلال التخزين.

تأثير الشيتوزان على ملوحة التربة، معاملة الشتلات بالشيتوزان تعمل على زيادة مستويات البرولين الذي يكسب النبات القدرة على تحمل التربة وقد زاد محصول الأرز المعامل بالشيتوزان 30% ، كذلك أدت المعاملة بالشيتوزان إلى زيادة نسبة البوتاسيوم إلى الصوديوم وفي المقابل انخفاض نسبة تركيز أملاح الصوديوم في المجموع الخضري والجذري للنبات ، أيضاً أدت إلى تحسين نشاط الكائنات الدقيقة تحت ظروف الملوحة ورفع إنتاجية محصول الزيت في نبات أكليل الجبل Rosmary تحت ظروف الملوحة العالية.

بقلم : مهندس/ عبد الحميد الفولي

استشاري زراعي