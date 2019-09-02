الياسري من البصرة: لا تهاون مع المتسببين بإثارة النزاعات العشائرية

وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، أمس الأحد، بعدم التهاون مع مثيري النزاعات العشائرية وعصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات،

إضافة إلى تنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة ضد المطلوبين للعدالة بالمحافظة دون تردد.

وقال مكتب الياسري في بيان إن “وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري التقى، رئيس محكمة استنئاف البصرة القاضي عادل عبد الرزاق أثناء زيارته للمحكمة للتباحث بشأن إصدار أوامر إلقاء القبض بحق المطلوبين للعدالة”.

وجه الياسري، بحسب البيان، “الأجهزة الأمنية المختصة في محافظة البصرة بالتعامل بحزم في مسألة تنفيذ مذكرات إلقاء القبض، والتعامل بحزم مع الخارجين على القانون وإصدار مذكرات إلقاء القبض بحق كل من يثبت تورطه في زعزعة الأمن وتهديد حياة المواطنين”.

وأكد الياسري على، “عدم التهاون مع المتسببين بإثارة النزاعات العشائرية وعصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات”، مشددا على “ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين المؤسستين الأمنية والقضائية لتحقيق الأمن والاستقرار، وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة ضد المطلوبين للعدالة بمناطق المحافظة كافة دون تردد”.

من جانبه، “رحب رئيس محكمة استنئاف البصرة القاضي عادل عبد الرزاق بزيارة الياسري”، مؤكداً “حرصه على التعاون مع الأجهزة الأمنية لتوفير الحياة الآمنة لأهالي محافظة البصرة”.

ووصل وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري في وقت سابق من، أمس الأحد، إلى محافظة البصرة للاطلاع على آخر المستجدات الأمنية فيها.