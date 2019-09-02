انتحار مريض بالقاء نفسه من مستشفى الأورام السرطانية في البصرة

اعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة، اليوم الاحد، انتحار احدى المرضى ممن يرقد في جناح الاورام السرطانية بمستشفى الصدر التعليمي في المحافظة.

وقال المكتب في بيان “واذ تابع المكتب بأسف كبير وفاة احد المواطنين المصابين بالسرطان بعمر ٦٩ عاما بعد أن القى نفسه من الطابق الذي يرقد فيه في جناح الأورام السرطانية التابع إلى مستشفى الصدر التعليمي، يود المكتب الإشارة إلى أوضاع المحافظة الصحية وليست لهذه الحادثة الأليمة حصراً:

١/ان مبدأ الحق في الصحة هو ركن اساس من الحق في الحياة الذي أقر به دستور البلاد الدائم وأن هذا الحق يجب أن يكون نافذا بدون اي من المحددات او العقبات.

وأننا وبعد عديد الزيارات الرصدية لهذا الجناح اوغيره من المواقع الصحية نجد ان حكومة المركز لم تضع البصرة وتحديدا التخصيصات في الجانب الصحي في الموقع الذي يتلائم وحجم معاناة هذه المدينة التي تعاني اوضاعا ليست بالحميدة من الملوثات المركبة في الماء والهواء والتربة وماينتج عنها من أمراض خطيرة على رأسها الأورام المتنوعة.

لاتزال التخصيصات تمر في أنفاق وازمات عديدة من نقص التجهيز الذي يصل احيانا إلى ٢٠٪ من الاحتياجات العلاجية كما تم رصده في مستشفى الطفل التخصصي لعلاج أطفال السرطان واحيانا في المناشئ الرصينة لها.

٢/العمل على تأهيل وتوسيع حقيقيان لقسم الأورام السرطانية ومستشفى الطفل من كافة الجوانب ومنها ما يخص وضع البرامج العلاجية والترفيهية.

٣/نكرر مطالباتنا السابقة باعفاء البصرة من كافة الرسوم الصحية والارتقاء بالمؤسسة الصحية ورفع التمييز والخصخصة الذي يرهق كاهل المواطن البصري.

٤/يطالب المكتب وزارة الصحة ونقابتي الأطباء والصيادلة وعبر الحكومة المحلية بالنظر والمتابعة للواقع الصحي العام والخاص”.