بارزاني لنواب الديمقراطي: دافعوا عن حقوق العراقيين كما تدافعون عن كوردستان

إجتمع زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، في صلاح الدين مع أعضاء كتلة الحزب في مجلس النواب العراقي.

في الاجتماع الذي عقد بهدف تبادل الآراء بشأن القضايا السياسية وبحث آخر المستجدات والمتغيرات في العراق، سلط الرئيس بارزاني، خلال كلمته، الضوء على أهمية دور نواب الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي في سبيل الدفاع عن الحقوق المشروعة لشعب كوردستان، كما أكد على ضرورة دفاعهم عن حقوق المواطنين في كافة المحافظات العراقية مثلما يدافعون عن حقوق شعب كوردستان.

في محور آخر من كلمته، عبر الرئيس بارزاني عن رأيه بخصوص حل المشكلات بين أربيل وبغداد، وكيفية تنظيم العلاقات مع الأطراف السياسية والعمل والتنسيق معها. كما قدم للحاضرين توجيهاته وإرشاداته الضرورية. بحسب بيان لمكتبه.

وفي ذات الإجتماع عبر أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، عن وجهات نظرهم وآرائهم وملاحظاتهم حيال الأوضاع السياسية والعمل البرلماني في مجلس النواب العراقي، مؤكدين على ضرورة وجود تنسيق للمواقف بين الكتل الكوردستانية وبالذات بشأن المواضيع المتعلقة بحقوق ومصالح شعب كوردستان.