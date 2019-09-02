برلمان كوردستان يفتتح فصله التشريعي الجديد

افتتح برلمان كوردستان فصله الخريفي التشريعي الجديد، الاحد، بكلمة لرئيس برلمان كوردستان ريواز فايق.

وقال مصدر مطلع “عقد برلمان كوردستان جلسة لافتتاح فصله التشريعي الخريفي الجديد، وتضمن برنامج عمل الجلسة الوقوف دقيقة صمت تكريماً لأرواح شهداء كوردستان والعراق”.

واضاف ان “برنامج الجلسة تضمن ايضا افتتاح الفصل التشريعي الخريفي للسنة الاولى من الدورة البرلمانية الخامسة لبرلمان كوردستان من جانب رئيسة البرلمان بحسب احكام الفقرة الثالثة من المادة 18 من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان”.

واشار المصدر الى “تضمن البرنامج كلمة رئيس برلمان كوردستان وكلمات لرؤساء الكتل البرلمانية لتوضيح الاولويات التشريعية للفصل التشريعي الجديد”.