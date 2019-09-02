تحذيرات من الانسحاب الأمريكي من العراق: المليشيات سوف تستفحل!

حذّر سياسي عراقي بارز ، اليوم الاثنين ، من الانسحاب الأمريكي من العراق ، فيما أكد ان هذا الانسحاب يعني استفحال اذى المليشيات في الشارع العراقي.

مثال الالوسي ، قال ان ” غالبية العراقيين يؤكدون على اهمية الشراكة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية ، وجود الشراكة العراقية – الأمريكية والتواجد الأمريكي في العراق، هو الحد الادنى لضمان حماية وجود الدولة العراقية”.

وبيّن الآلوسي ان “عدم وجود هذه الشراكة، يعني استفحال اذى المليشيات المدعومة من ايران في الشارع العراقي ، مايعني ضعف وانهيار الدولة العراقية “، مردفاً ” وهنا ستحل المليشيات والمسميات الاخرى محل الدولة العراقية ، ولهذا يجب الحذر من الانسحاب الامريكي، وهذا الملف يحب التعامل معه بكل حذر ووعي”.