تربية كربلاء المقدسة تستضيف المؤتمر الهندسي الاول للابنية

اقامت المديرية العامة للتربية بمحافظة كربلاء المقدسة المؤتمر الهندسي الأول للأبنية المدرسية.

مديرية العلاقات العامة والاعلام في وزارة التربية ذكرت ان المؤتمر اهتم بمناقشة واقع الأبنية المدرسية والسبل الكفيلة بتطويره وبمشاركة ممثلين عن وزارة التربية والمديريات العامة للتربية في المحافظات وعدد من اعضاء الحكومة المحلية وكذلك ممثلي الدوائر الخدمية ونقابة المهندسين ونقابة المعلمين واتحاد المقاولين في كربلاءاضافة الى حضور باحثين ومشاركين من الابنية المدرسية في بغداد والمحافظات واساتذة اكاديميين من مختلف الجامعات العراقية.

وتضمنت فعاليات المؤتمر الذي اقيم على قاعات ثانوية ريحانة الوارث، كلمة لمحافظ كربلاء المقدسة اكد فيها على اهمية استثمار مثل هكذا مؤتمرات والأخذ بنتائجها وتوصياتها العلمية كي تكون فاعلة ومنتجة ومستوفية للغرض الذي أقيمت لأجله.

من جانبه بين مدير عام تربية كربلاء المقدسة عباس عودة عليوي ان هذا المؤتمر الذي يعد الاول من نوعه في البلاد يمثل انعطافة مهمة في توظيف الدراسات والبحوث لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المديريات العامة بسبب نقص الابنية المدرسية.

وعلى صعيد ذي صلة ذكر الدكتور انمار فالح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ان الغرض من اقامة المؤتمر هو النهوض بواقع الابنية المدرسية وتطويرها ومواكبة التطور الهندسي واستخدام التقنيات الحديثة في البناء.

كذلك تضمن المؤتمر تقديم العديد من البحوث العلمية التي استعرضت اهم الابتكارات والافكار العلمية الجديدة لبناء المدارس العصرية المتميزة.

وعلى هامش المؤتمر تم افتتاح معرض خاص لعدد من الشركات والجهات الساندة المشاركة والتي عرضت منتجاتها الانشائية والبنائية.

وفي ختام المؤتمر تم توزيع عدد من الدروع والشهادات التقديرية للباحثين والمشاركين في المؤتمر.

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والاعلام