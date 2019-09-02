خبرات مصرية في مجال البناء والتعمير للدولة العراقية

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

أستقبل الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري في مكتبه في العاصمة المصرية القاهرة السفير أحمد نايف، سفيرجمهورية العراق في مصر، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك، ونقل الخبرات والتجارب المصرية في مجال البناء والتعمير للدولة العراقية.

وفي مستهل اللقاء رحب وزير الإسكان المصري بالتعاون المشترك بين الجانبين في جميع المجالات، ونقل الخبرات المصرية في مجال البنية الأساسية، وفى ، حيث إن الدولة المصرية تمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال، من خلال قيامها بتنفيذ مئات الآلاف من الوحدات السكنية، بالمشروع القومي العملاق «الإسكان الاجتماعي»،

واوضح الدكتور عاصم الجزار بأن التعاون المصري مع الجانب العراقي لن يقتصر على الدعم الفنى في البناء فقط، بل يشمل نقل الخبرة المصرية في تنظيم عملية توزيع تلك الوحدات على مستحقيها، وآليات الدعم الممنوحة للمستحقين.

وأكد الجزارأن الدولة المصرية تمد أيديها للتعاون المشترك مع أشقائنا العراقيين، ونقل خبراتنا إليهم، مشيراً إلى أن هناك بالفعل تعاونا قائما بين بعض الشركات المصرية والعراقية، وسيتم التوسع في التعاون الوثيق في مجال الإسكان بين الجانبين، فنحن لدينا مجموعة من المبادرات الجاهزة للتنفيذ على أرض الواقع، وهناك عدد كبير من شركات المقاولات المصرية أبدت استعدادها للمشاركة في عملية التنمية بالعراق.

من جانبه، قدم السفير أحمد نايف، سفير العراق بالقاهرة، لشكر لوزير الإسكان المصري على حسن الاستقبال، ونقل تحيات الحكومة العراقية للدولة المصرية، متمنيًا لمصر مزيدًا من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأبدى السفير أحمد نايف تطلعه للتعاون بين الحكومتين المصرية والعراقية في جميع المجالات، حيث إن العراق يتعافى الآن من تحدي الإرهاب بفضل دعم الدول الشقيقة والصديقة، ومنها الدولة المصرية، معربًا عن أمله في نقل التجارب والخبرات المصرية في مجال الإسكان والتنمية للدولة العراقية، والتواجد الواسع والمشاركة القوية لشركات المقاولات المصرية في تنفيذ المشروعات المختلفة بالعراق، حيث إن العراق حالياً به عدد كبير من الفرص الاستثمارية المتاحة.

ووجه سفير العراق بالقاهرة، الدعوة لوزير الإسكان لزيارة العراق، كما دعا الجانب المصرى للمشاركة في عملية التنمية والمشروعات الاستثمارية بالعراق، مقترحاً إقامة مؤتمر مشترك لرجال الأعمال والمستثمرين وشركات المقاولات من البلدين.

وفى ختام اللقاء تبادل الدكتور عاصم الجزار والسفير العراقي أحمد نايف، الدروع التذكارية، مؤكدا أن البلدين الشقيقين لهما تاريخ كبير في التعاون المشترك، وبهما أقدم الحضارات التي عرفتها الإنسانية على مر الزمان