شرطة النجف تعتقل اباً قتل اثنين من اطفاله احدهما رضيع

اعلنت شرطة النجف اعتقال شخص قتل اثنين من ابنائه.

وذكر بيان للشرطة ان قائد شرطة شرطة النجف يشرف بنفسه على عملية إلقاء القبض و التحقيق مع اب قتل أطفاله البالغ عمرهم الأول ٦ شهور واخر عمره سنتين.