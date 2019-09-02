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صحة الكرخ / اجراء عملية جراحية لتحرير عضلات العين و اعادة بناء محجر العين بواسطة شبكة خاصة في مستشفى اليرموك التعليمي

اجرى فريق طبي متخصص جراحة الوجه و الفكين في مستشفى اليرموك التعليمي من اجراء عملية جراحية فوق الكبرى لتحرير عضلات العين و اعادة بناء محجر العين بواسطة شبكة خاصة لاعادة بناء محجر العين و عزل الجيب الانفي عن العين لمريض بعمر (23) عام يعاني من كسر محجر العين و انحشار عضلات العين في الكسر و الرؤية المزدوجة

ذكر ذلك رئيس الفريق الطبي اخصائي جراحة الوجه و الفكين الدكتور (مضر محمد السنبلي) ان المريض راجع استشارية المستشفى و كان يعاني من كسر محجر العين و انحشار عضلات العين في الكسر و الرؤية المزدوجة نتيجة تعرضه لحادث سير حيث تم اجراء كافة الفحوصات السريرية و الاشعاعية و بناءا على نتائج الفحوصات قرر الفريق اجراء عملية جراحية للمريض و بعون الله تكللت العملية بالنجاح و المريض بحالة صحية جيدة .Image previewImage preview

 

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