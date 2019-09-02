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عالية نصيف : الحرب الاعلامية التي تمارسها أمريكا لن تفلح في زعزعة ثقة الشعب بمرجعيته

دعت النائبة عالية نصيف الخارجية العراقية الى تسليم السفير الأمريكي مذكرة احتجاج على الحرب الاعلامية التي تشنها مؤسسات أمريكية ضد مقام المرجعية الدينية .

وقالت في بيان اليوم :” ان التوجهات الامريكية الرامية الى زعزعة ثقة الشعب بمرجعيته باتت واضحة ومكشوفة من خلال الحرب الاعلامية التي بدأتها مؤسسات امريكية تدار من قبل ال (CiA) ، وهذه التوجهات لن تفلح ولن تلاقي صدى في مجتمعنا الذي لبى نداء المرجعية في فتوى الجهاد الكفائي وحرر العراق من دنس الارهابيين الدواعش “.

وأضافت :” نأمل ان تتحرك وزارة الخارجية وتعلن عن شجبها واستنكارها لهذه الإساءات التي اثارت غضب الشارع العراقي، وأن تسلم السفير الأمريكي مذكرة احتجاج على هذه الحرب الاعلامية ذات النوايا المكشوفة “.

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