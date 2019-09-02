فرنسا: مستعدون لتقديم أي مساعدة مطلوبة لبرنامج مسرور بارزاني الحكومي

استقبل رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد القنصل الفرنسي الجديد في اقليم كوردستان اوليفييه ديكوتيني.

خلال اللقاء، هنأ رئيس حكومة اقليم كوردستان، القنصل ديكوتيني بمناسبة توليه منصبه الجديد، وتمنى له النجاح في عمله، مشيراً الى العلاقة التاريخية بين اقليم كوردستان وفرنسا.

وقال رئيس الحكومة: “نشكر حكومة فرنسا لمواقفها الداعمة للشعب الكوردي وإقليم كوردستان، وأتمنى تعزيز العلاقات بين الجانبين”.

بدوره، شكر القنصل الفرنسي، رئيس حكومة اقليم كوردستان على تهنئته، وقال: “نتابع برنامج حكومة اقليم كوردستان باهتمام بالغ”، مؤكداً أن “حكومة فرنسا مستعدة لتقديم أي مساعدة مطلوبة لإقليم كوردستان في هذا الصدد”.