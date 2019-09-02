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في أول حادث من نوعه.. انفجار بقرتين مفخختين بالعراق

في أول حادث من نوعه بالعراق، أصيب شخص بجروح في تفجير بقرتين مفخختين بمحافظة ديالى شرقي البلاد، حمّلت السلطات الأمنية تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنه.
وقال النقيب في الجيش العراقي أكرم العبيدي، إن مسلحي تنظيم الدولة فخخوا بقرتين بقرية إصلاح التابعة لناحية جلولاء شمالي محافظة ديالى، وفجروهما عن بُعد. وأضاف أن التفجير أسفر عن إصابة شخص واحد بجروح وإلحاق أضرار مادية. بحسب الاناضول.
وزاد نشاط تنظيم الدولة أخيرا بشكل لافت، ونفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين في محافظات نينوى وديالى وكركوك وصلاح الدين.
ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.

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