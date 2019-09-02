في اطار التواصل مع العراق ابو الغيط يزور بغداد غدا

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

يعتزم الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد يوم غدٍ الثلاثاء الثالثمن سبتمبر 2019 الجاري يلتقي خلالها كلاً من السادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم احمد صالح، ورئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وصرح مصدرٌ مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر مع العراق ودعم جهود الحكومة في استعادة الاستقرار، وتعزيز التوازن في علاقات العراق مع محيطه العربي، خاصة في الفترة الأخيرة التي شهدت انتعاشاً واضحاً في هذه العلاقات.

وأضاف المصدر أن الجامعة تدعم استقرار العراق وأمنه باعتباره مفتاحاً مهماً لتعزيز الأمن القومي العربي، وأن الأمين العام أحمد أبو الغيط سيتحدث خلال لقاءاته مع القيادات العراقية بأهمية الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بالقضاء على داعش واعادة البناء وضمان عدم عودة هذا التهديد، وإبعاد العراق عن التوترات الإقليمية وتعزيز علاقاته الاقتصادية والأمنية مع الدول العربية كافة.