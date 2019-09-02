كوردستان وبريطانيا تتفقان على الاسراع بمنح مواطني الاقليم تأشيرات السفر

استقبل رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، الأحد، السفير البريطاني لدى العراق جون ولكس، وبحث معه جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الاجتماع، الذي حضره القنصل البريطاني العام في اربيل جيمس ثورنتون، اشار السفير البريطاني الى أن بلاده تنظر الى التشكيلة الجديدة لحكومة اقليم كوردستان بنظرة ايجابية وتفاؤل، وأنها مستعدة لتقديم كل اشكال المساعدات.

وقال السفير البريطاني ان “إقليم كوردستان في تطور مستمر”، معرباً عن سروره للأجواء الايجابية السائدة حالياً بين اربيل وبغداد، كما اشار الى أن الشركات البريطانية مستعدة للقدوم والاستثمار في اقليم كوردستان.

بدوره، سلط رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، الضوء على العلاقات بين الاقليم وبغداد، موضحاً أن المحادثات متواصلة والعلاقات تسير على المسار الصحيح، وهناك تفاهم جيد لحل الخلافات استناداً الى الدستور.

كما دعا رئيس الحكومة، السفير البريطاني، لتقديم مزيد من التسهيلات لسفر مواطني اقليم كوردستان والعراق عموماً الى بريطانيا.

وبهذا الصدد، أكد السفير البريطاني، وجود آلية سيتم بموجبها تسريع اصدار تأشيرات الدخول (الفيزا) لمواطني اقليم كوردستان والعراق عموماً.

وفي جانب آخر من الاجتماع، اتفق الجانبان على أن تنظيم داعش لا يزال يمثل تهديداً في عدد من المناطق العراقية، لاسيما وأن خلاياه بدأت بإعادة تنظيم صفوفها لتنفيذ نشاطات تهدد أهالي تلك المناطق، مما يشكل عائقاً امام عودة النازحين الى ديارهم.

وتم في الاجتماع كذلك، التأكيد على اهمية التنسيق أكثر بين القوات العراقية وإقليم كوردستان لمواجهة تلك التهديدات.