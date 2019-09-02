كورد طوزخورماتو يحذرون من “عداء عربي شوفيني”

نظم عدد من المتضررين في قضاء طوزخورماتو، الاحد، تجمعاً، انتقدوا فيه العرب “الشوفينيين” الذين يظهرون “العداء” للكورد في القضاء.

وقال ممثل المتضررين خلال مؤتمر صحفي ان “93% من اهالي طوزخورماتو صوتوا للاستفتاء، الامر الذي جعل من العرب الشوفينيين يكرهون الكورد ويظهرون العداء لهم”.

ودعا ممثل المتضررين حكومة اقليم كوردستان الى تعويض المتضررين من اهالي طوزخورماتو، ومحاولة تشكيل لجنة في بغداد لتقييم الاضرار التي لحقت بالاهالي.

واشار الى انه بعد الاستفتاء لحقت اضرار كبيرة باهالي المناطق المتنازع عليها بشكل عام.