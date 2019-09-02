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مسعود بارزاني وفؤاد معصوم يؤكدان على ضرورة وحدة الصف الكوردستاني

استقبل رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مصيف صلاح الدين، الاحد، السياسي الكوردي ورئيس الجمهورية السابق فؤاد معصوم.
وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي لبارزاني، ان الجانبين تبادلا الاراء حول اخر التطورات السياسية على مستوى العراق والمنطقة، مضيفا ان العملية السياسية في اقليم كوردستان كانت محورا للحديث بين الجانبين والتحاور بشأنها.
واشار البيان الى ان الجانبين شددا على ضرورة السلم والاخوة ووحدة صف الاطراف الكوردستانية.

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