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مصرع 56 شخصا غرقاً في اقليم كوردستان خلال 3 اشهر

اعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، عن غرق 56 شخصاً خلال الـ3 أشهر الماضية.
وقالت وزارة الداخلية في احصائية اصدرتها منذ يوم 1 حزيران من العام الحالي 2019، ولغاية 31 آب، لقي 56 شحصا مصرعهم اثر حوادث غرق في انهر وبحيرات اقليم كورستان.
واضافت ان اغلب هؤلاء كانوا من السياح من محافظات وسط وجنوب العراق، وعملية البحث جارية عن جثث 3 ضحايا.
ووفقا للاحصائية ايضا لقي 400 شخص مصرعهم في اقليم كوردستان في اعوام 2016 و2017 و2018 و2019، مشيرا الى ان اسباب غرق هؤلاء المواطنين تعود الى انعدام الخبرة السياحية وطبيعة المناطق والبحيرات.

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